https://ria.ru/20240207/shebekino-1925864126.html

В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека

В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024

В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека

В Шебекино два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:24

2024-02-07T10:24

2024-02-07T10:44

происшествия

шебекино

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Шебекино два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия", — написал глава региона. Пострадавших доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода на скорой, им оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия: повреждения получили десять машин, также пробита кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные и аварийные службы.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html

https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html

шебекино

белгородская область

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины