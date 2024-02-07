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В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024
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10:24 07.02.2024 (обновлено: 10:44 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/shebekino-1925864126.html
В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека
В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 07.02.2024
В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека
В Шебекино два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:24
2024-02-07T10:44
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Шебекино два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия", — написал глава региона. Пострадавших доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода на скорой, им оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия: повреждения получили десять машин, также пробита кровля в одном из цехов. На месте работают оперативные и аварийные службы.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html
https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при украинском обстреле пострадали два человека

В Шебекино при обстреле со стороны ВСУ пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Шебекино два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, есть двое пострадавших — это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия", — написал глава региона.
Пострадавших доставляют в Городскую больницу № 2 города Белгорода на скорой, им оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, есть прямое попадание по стоянке промышленного предприятия: повреждения получили десять машин, также пробита кровля в одном из цехов.
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На месте работают оперативные и аварийные службы.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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