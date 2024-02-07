https://ria.ru/20240207/semya-1925883698.html

Многодетной семье, жившей в подъезде в Москве, окажут помощь

Многодетной семье, жившей в подъезде в Москве, окажут помощь - РИА Новости, 07.02.2024

Многодетной семье, жившей в подъезде в Москве, окажут помощь

Семье с тремя детьми, вынужденно поселившейся в подъезде московского многоквартирного дома, окажут психологическую и юридическую помощь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:34

2024-02-07T11:34

2024-02-07T13:18

общество

москва

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Семье с тремя детьми, вынужденно поселившейся в подъезде московского многоквартирного дома, окажут психологическую и юридическую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения. "Понимаем, что сложившаяся ситуация стала стрессом для всей семьи, поэтому предложили маме посетить семейный центр, где психологи готовы поддержать детей и родителей. Мама вместе с детьми посетила наш семейный центр, где мы ей подробно рассказали обо всех клубах и активностях, которые проводятся у нас для детей разных возрастов. <…> Мама пока отказалась от помощи", — рассказали власти.На прошлой неделе в разговоре с РИА Новости многодетная мать сообщила, что вся семья находится в социальной гостинице, а вещи — на складе. Женщина также пожаловалась, что в гостинице нет плиты, поэтому она не может готовить детям еду. В пресс-службе на это ответили, что семье созданы комфортные безопасные условия со всеми необходимыми удобствами: три спальни, два санузла, комната со стиральными машинами, обеденная зона, где можно разогреть еду и оставить продукты в холодильнике.Также в департаменте опровергли сообщения, что детей хотят забрать из семьи. Там пояснили, что сложности семьи связаны с юридическими вопросами и сданной в аренду квартирой. Власти предложили семье помощь юриста.

https://ria.ru/20240117/bezdomnye-1921807792.html

https://ria.ru/20240207/semya-1925875749.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва