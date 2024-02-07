https://ria.ru/20240207/sbp-1925846932.html
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП - РИА Новости, 07.02.2024
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:25
2024-02-07T08:25
2024-02-07T08:25
общество
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На портале mos.ru теперь можно оплатить единый платежный документ и счета за электроэнергию с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Для всех остальных типов счетов такая опция появилась в сервисе "Мои платежи" в сентябре 2023 года. Горожане воспользовались этой возможностью более 600 тысяч раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
https://ria.ru/20240206/moskva-1925684488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"На портале mos.ru теперь можно оплатить единый платежный документ и счета за электроэнергию с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Для всех остальных типов счетов такая опция появилась в сервисе "Мои платежи" в сентябре 2023 года. Горожане воспользовались этой возможностью более 600 тысяч раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы
".
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