https://ria.ru/20240207/sbp-1925846932.html

Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП

Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП - РИА Новости, 07.02.2024

Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП

Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:25

2024-02-07T08:25

2024-02-07T08:25

общество

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На портале mos.ru теперь можно оплатить единый платежный документ и счета за электроэнергию с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Для всех остальных типов счетов такая опция появилась в сервисе "Мои платежи" в сентябре 2023 года. Горожане воспользовались этой возможностью более 600 тысяч раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

https://ria.ru/20240206/moskva-1925684488.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва