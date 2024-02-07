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Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП - РИА Новости, 07.02.2024
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08:25 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sbp-1925846932.html
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП - РИА Новости, 07.02.2024
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:25
2024-02-07T08:25
общество
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На портале mos.ru теперь можно оплатить единый платежный документ и счета за электроэнергию с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Для всех остальных типов счетов такая опция появилась в сервисе "Мои платежи" в сентябре 2023 года. Горожане воспользовались этой возможностью более 600 тысяч раз", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
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353
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общество, москва
Общество, Москва
Городские счета в Москве теперь можно оплатить через СБП

Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Городские счета в Москве теперь можно оплатить через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На портале mos.ru теперь можно оплатить единый платежный документ и счета за электроэнергию с использованием системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий. Для всех остальных типов счетов такая опция появилась в сервисе "Мои платежи" в сентябре 2023 года. Горожане воспользовались этой возможностью более 600 тысяч раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2024 года оплата по СБП доступна и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
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