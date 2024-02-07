https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925820296.html

СМИ: ЕС внесет в новые санкционные списки российских и белорусских офицеров

СМИ: ЕС внесет в новые санкционные списки российских и белорусских офицеров - РИА Новости, 07.02.2024

СМИ: ЕС внесет в новые санкционные списки российских и белорусских офицеров

Тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России предусматривает включение в санкционные списки "нескольких десятков" белорусских и российских офицеров, сообщает РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:14

2024-02-07T00:14

2024-02-07T00:54

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

еврокомиссия

москва

чехия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России предусматривает включение в санкционные списки "нескольких десятков" белорусских и российских офицеров, сообщает издание EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС."В черный список собираются включить "несколько десятков" белорусских и российских военных офицеров..." - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в санкционные списки также хотят включить ряд фирм не из ЕС, которые якобы помогают Москве заполучить компоненты вооружений.При этом, как пишет издание, предложения Еврокомиссии по новым санкциям против РФ не включают новые эмбарго на российские металлы, сжиженные природный газ или компании ядерного сектора, поскольку новый пакет санкций необходимо принять как можно скорее.Чехия также пыталась в рамках новых санкций ограничить перемещения дипломатов РФ страной, где они аккредитованы, однако другие страны, в частности Австрия, Франция и ФРГ, выступили против этого предложения. По словам источников, государства сочли, что эту меру будет невозможно реализовать.

https://ria.ru/20240205/vengriya-1925529497.html

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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, еврокомиссия, москва, чехия