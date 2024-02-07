https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы - РИА Новости, 07.02.2024
"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы
Долгое время у нас в стране бытовало ощущение, что писатели-русофобы обладают каким-то магическим иммунитетом, который позволяет им оскорблять страну, народ и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:00
2024-02-07T08:00
2024-02-07T08:01
аналитика
россия
украина
германия
дарья дугина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
книги
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Долгое время у нас в стране бытовало ощущение, что писатели-русофобы обладают каким-то магическим иммунитетом, который позволяет им оскорблять страну, народ и армию России. И даже спонсировать наших врагов. Но неповоротливая бюрократическая машина отечественных правоохранительных органов, похоже, начинает набирать в этом отношении обороты.Например, ранее Минюст РФ внес квазиисторического писателя Акунина* (настоящая фамилия — Чхартишвили) в список иноагентов и перечень экстремистов и террористов, а СК России возбудил против него уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма.Вчера же Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Акунина* по делу о призывах к терроризму и фейках об армии и объявил его в международный розыск.Но своевременно бежавшие за рубеж русофобские жонглеры словами, вольготно проживающие во всяких американских и европейских столицах, несильно боятся встречи с российским правосудием. А вот лишения потока денег с их бывшей родины — боятся, и весьма сильно.Поэтому отрадно читать сообщения о том, что многие организации, торговые площадки и магазины убрали из продажи книги людей, открыто ненавидящих Россию и наш народ, а из репертуара театров исчезают постановки по их произведениям.Однако некоторые организации, ориентированные больше на деньги, которые можно пощупать, чем на виртуальный патриотизм, который пощупать нельзя, не спешат лишать того же Акунина* масштабных отчислений, а себя — прибыли.Например, некоторое время назад мы обратились в пресс-службу онлайн-площадки Ozon, где на фоне грозных рестрикций со стороны правоохранительных органов в отношении Акунина* десятки его книг по сей день продолжают продаваться в полный рост, и поинтересовались: "У вас есть все рычаги, чтобы убрать с продажи книги автора Бориса Акунина*, внесенного в список иноагентов и перечень экстремистов. Этого не происходит: значит ли это, что ваша компания имеет особое мнение по этому вопросу?"Ответ пресс-службы был характерным: "Законодательно в России запрещено распространение экстремистских материалов, которые отнесены в соответствующий список Минюста по решению суда. Такие товары запрещены к продаже на Ozon, и мы оперативно скрываем экстремистские материалы сразу после внесения в список. Однако этот запрет не распространяется на материалы лиц, признанных причастными к экстремизму или терроризму Росфинмониторингом".Иначе говоря, если какие-то серьезные дяди официально признают книги Акунина* экстремистскими, мы, так и быть, их уберем, а если сам автор — иноагент, экстремист и притом еще заочно арестован по делу о призывах к терроризму и фейках об армии, то ничего страшного, продолжаем торговать.Подобным же образом на маркетплейсе продолжают спокойно продаваться книги Людмилы Улицкой, которая не так давно в пранке Вована и Лексуса призналась в спонсировании со своих гонораров ВСУ, а также сделала впечатляющий "каминг-аут". Генератор кухонных романов заявила, что у спецслужб Украины есть право на теракты на территории России, что отец убитой ГРУ Украины Дарьи Дугиной — мусор, что в ее коридоре висит украинский флаг и что ее гонорары идут на Украину.Да, по странному стечению обстоятельств Улицкая еще не официальный иноагент и экстремист, но это, по-видимому, быстро изменится. Издательство АСТ уже прекратило выплату ей гонораров, некоторые торговые площадки и магазины сняли ее книги с продажи, а вчера Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Кроме того, Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ, а ее произведения пропали из каталогов столичных библиотек.Тем не менее, помимо Ozon, книги Улицкой продолжают успешно продаваться, например, в популярном книжном магазине "Москва" (тот, что напротив мэрии) и сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед". Также есть сведения, что некоторые театры скоро планируют постановки по пьесам Улицкой: "Незабудки" в Московском театре "У Никитских ворот", "Мой внук Вениамин" в Камерном театре Челябинска и "Еврейское счастье" в Пермском театре юного зрителя.Все это позволяет Улицкой комфортно проживать в Германии, спонсировать ВСУ и поплевывать в сторону России. Для справки: за один 2022 год было продано минимум 55 тысяч экземпляров книг Улицкой. Популярные авторы могут получать до 30 процентов от продажной стоимости тиража. Соответственно, Улицкая только с продаж физических книг (помимо остальных отчислений, премий и гонораров) за год получила порядка 12 миллионов рублей. С учетом московской недвижимости на 150 миллионов рублей даже в кризисной Германии — вполне терпимо.Но дело даже не в том, что кто-то еще продает книги Акунина*, Быкова* или Улицкой.Дело в том, что кто-то их покупает.Если вы покупаете книгу обладательницы "Русского Букера", невероятно талантливой писательницы Улицкой, просто помните: вы своими руками даете деньги человеку, который оскорбляет нашу страну и наш народ, который оправдывает кровавые преступления наших врагов и дает на эти преступления ваши же деньги. И который пишет книжки для наших детей, где, например, "мужчина, которому женщина не досталась, берет в "жены" мальчика".Но если вам важнее скоротать вечер под копипастную макулатуру, рожденную в голове пожилой русофобки, — выбор, конечно, ваш.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html
https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html
https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
https://ria.ru/20240128/piskarev-1923979409.html
https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, россия, украина, германия, дарья дугина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), книги, русофобия, иноагенты
Аналитика, Россия, Украина, Германия, Дарья Дугина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), книги, русофобия, иноагенты
Долгое время у нас в стране бытовало ощущение, что писатели-русофобы обладают каким-то магическим иммунитетом, который позволяет им оскорблять страну, народ и армию России. И даже спонсировать наших врагов. Но неповоротливая бюрократическая машина отечественных правоохранительных органов, похоже, начинает набирать в этом отношении обороты.
Например, ранее Минюст РФ внес квазиисторического писателя Акунина* (настоящая фамилия — Чхартишвили) в список иноагентов и перечень экстремистов и террористов, а СК
России возбудил против него уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма.
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Вчера же Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Акунина* по делу о призывах к терроризму и фейках об армии и объявил его в международный розыск.
Но своевременно бежавшие за рубеж русофобские жонглеры словами, вольготно проживающие во всяких американских и европейских столицах, несильно боятся встречи с российским правосудием. А вот лишения потока денег с их бывшей родины — боятся, и весьма сильно.
Поэтому отрадно читать сообщения о том, что многие организации, торговые площадки и магазины убрали из продажи книги людей, открыто ненавидящих Россию и наш народ, а из репертуара театров исчезают постановки по их произведениям.
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Однако некоторые организации, ориентированные больше на деньги, которые можно пощупать, чем на виртуальный патриотизм, который пощупать нельзя, не спешат лишать того же Акунина* масштабных отчислений, а себя — прибыли.
Например, некоторое время назад мы обратились в пресс-службу онлайн-площадки Ozon, где на фоне грозных рестрикций со стороны правоохранительных органов в отношении Акунина* десятки его книг по сей день продолжают продаваться в полный рост, и поинтересовались: "У вас есть все рычаги, чтобы убрать с продажи книги автора Бориса Акунина*, внесенного в список иноагентов и перечень экстремистов. Этого не происходит: значит ли это, что ваша компания имеет особое мнение по этому вопросу?"
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Ответ пресс-службы был характерным: "Законодательно в России запрещено распространение экстремистских материалов, которые отнесены в соответствующий список Минюста по решению суда. Такие товары запрещены к продаже на Ozon, и мы оперативно скрываем экстремистские материалы сразу после внесения в список. Однако этот запрет не распространяется на материалы лиц, признанных причастными к экстремизму или терроризму Росфинмониторингом
".
Иначе говоря, если какие-то серьезные дяди официально признают книги Акунина* экстремистскими, мы, так и быть, их уберем, а если сам автор — иноагент, экстремист и притом еще заочно арестован по делу о призывах к терроризму и фейках об армии, то ничего страшного, продолжаем торговать.
Подобным же образом на маркетплейсе продолжают спокойно продаваться книги Людмилы Улицкой, которая не так давно в пранке Вована и Лексуса призналась в спонсировании со своих гонораров ВСУ
, а также сделала впечатляющий "каминг-аут". Генератор кухонных романов заявила, что у спецслужб Украины есть право на теракты на территории России, что отец убитой ГРУ
Украины Дарьи Дугиной — мусор, что в ее коридоре висит украинский флаг и что ее гонорары идут на Украину.
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину
Да, по странному стечению обстоятельств Улицкая еще не официальный иноагент и экстремист, но это, по-видимому, быстро изменится. Издательство АСТ уже прекратило выплату ей гонораров, некоторые торговые площадки и магазины сняли ее книги с продажи, а вчера Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Кроме того, Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ, а ее произведения пропали из каталогов столичных библиотек.
Тем не менее, помимо Ozon, книги Улицкой продолжают успешно продаваться, например, в популярном книжном магазине "Москва" (тот, что напротив мэрии) и сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед". Также есть сведения, что некоторые театры скоро планируют постановки по пьесам Улицкой: "Незабудки" в Московском театре "У Никитских ворот", "Мой внук Вениамин" в Камерном театре Челябинска и "Еврейское счастье" в Пермском театре юного зрителя.
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Все это позволяет Улицкой комфортно проживать в Германии, спонсировать ВСУ и поплевывать в сторону России. Для справки: за один 2022 год было продано минимум 55 тысяч экземпляров книг Улицкой. Популярные авторы могут получать до 30 процентов от продажной стоимости тиража. Соответственно, Улицкая только с продаж физических книг (помимо остальных отчислений, премий и гонораров) за год получила порядка 12 миллионов рублей. С учетом московской недвижимости на 150 миллионов рублей даже в кризисной Германии — вполне терпимо.
Но дело даже не в том, что кто-то еще продает книги Акунина*, Быкова* или Улицкой.
Дело в том, что кто-то их покупает.
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Если вы покупаете книгу обладательницы "Русского Букера", невероятно талантливой писательницы Улицкой, просто помните: вы своими руками даете деньги человеку, который оскорбляет нашу страну и наш народ, который оправдывает кровавые преступления наших врагов и дает на эти преступления ваши же деньги. И который пишет книжки для наших детей, где, например, "мужчина, которому женщина не досталась, берет в "жены" мальчика".
Но если вам важнее скоротать вечер под копипастную макулатуру, рожденную в голове пожилой русофобки, — выбор, конечно, ваш.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.