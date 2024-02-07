https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html

"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы

"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы - РИА Новости, 07.02.2024

"Нам — можно": предатели продолжают зарабатывать в России миллионы

Долгое время у нас в стране бытовало ощущение, что писатели-русофобы обладают каким-то магическим иммунитетом, который позволяет им оскорблять страну, народ и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:00

2024-02-07T08:01

аналитика

россия

украина

германия

дарья дугина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

книги

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Долгое время у нас в стране бытовало ощущение, что писатели-русофобы обладают каким-то магическим иммунитетом, который позволяет им оскорблять страну, народ и армию России. И даже спонсировать наших врагов. Но неповоротливая бюрократическая машина отечественных правоохранительных органов, похоже, начинает набирать в этом отношении обороты.Например, ранее Минюст РФ внес квазиисторического писателя Акунина* (настоящая фамилия — Чхартишвили) в список иноагентов и перечень экстремистов и террористов, а СК России возбудил против него уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма.Вчера же Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Акунина* по делу о призывах к терроризму и фейках об армии и объявил его в международный розыск.Но своевременно бежавшие за рубеж русофобские жонглеры словами, вольготно проживающие во всяких американских и европейских столицах, несильно боятся встречи с российским правосудием. А вот лишения потока денег с их бывшей родины — боятся, и весьма сильно.Поэтому отрадно читать сообщения о том, что многие организации, торговые площадки и магазины убрали из продажи книги людей, открыто ненавидящих Россию и наш народ, а из репертуара театров исчезают постановки по их произведениям.Однако некоторые организации, ориентированные больше на деньги, которые можно пощупать, чем на виртуальный патриотизм, который пощупать нельзя, не спешат лишать того же Акунина* масштабных отчислений, а себя — прибыли.Например, некоторое время назад мы обратились в пресс-службу онлайн-площадки Ozon, где на фоне грозных рестрикций со стороны правоохранительных органов в отношении Акунина* десятки его книг по сей день продолжают продаваться в полный рост, и поинтересовались: "У вас есть все рычаги, чтобы убрать с продажи книги автора Бориса Акунина*, внесенного в список иноагентов и перечень экстремистов. Этого не происходит: значит ли это, что ваша компания имеет особое мнение по этому вопросу?"Ответ пресс-службы был характерным: "Законодательно в России запрещено распространение экстремистских материалов, которые отнесены в соответствующий список Минюста по решению суда. Такие товары запрещены к продаже на Ozon, и мы оперативно скрываем экстремистские материалы сразу после внесения в список. Однако этот запрет не распространяется на материалы лиц, признанных причастными к экстремизму или терроризму Росфинмониторингом".Иначе говоря, если какие-то серьезные дяди официально признают книги Акунина* экстремистскими, мы, так и быть, их уберем, а если сам автор — иноагент, экстремист и притом еще заочно арестован по делу о призывах к терроризму и фейках об армии, то ничего страшного, продолжаем торговать.Подобным же образом на маркетплейсе продолжают спокойно продаваться книги Людмилы Улицкой, которая не так давно в пранке Вована и Лексуса призналась в спонсировании со своих гонораров ВСУ, а также сделала впечатляющий "каминг-аут". Генератор кухонных романов заявила, что у спецслужб Украины есть право на теракты на территории России, что отец убитой ГРУ Украины Дарьи Дугиной — мусор, что в ее коридоре висит украинский флаг и что ее гонорары идут на Украину.Да, по странному стечению обстоятельств Улицкая еще не официальный иноагент и экстремист, но это, по-видимому, быстро изменится. Издательство АСТ уже прекратило выплату ей гонораров, некоторые торговые площадки и магазины сняли ее книги с продажи, а вчера Московский театр "Современник" отменил ближайшие показы спектакля "Потанцуем..." по пьесе Улицкой, которые были запланированы на февраль и март. Кроме того, Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ, а ее произведения пропали из каталогов столичных библиотек.Тем не менее, помимо Ozon, книги Улицкой продолжают успешно продаваться, например, в популярном книжном магазине "Москва" (тот, что напротив мэрии) и сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед". Также есть сведения, что некоторые театры скоро планируют постановки по пьесам Улицкой: "Незабудки" в Московском театре "У Никитских ворот", "Мой внук Вениамин" в Камерном театре Челябинска и "Еврейское счастье" в Пермском театре юного зрителя.Все это позволяет Улицкой комфортно проживать в Германии, спонсировать ВСУ и поплевывать в сторону России. Для справки: за один 2022 год было продано минимум 55 тысяч экземпляров книг Улицкой. Популярные авторы могут получать до 30 процентов от продажной стоимости тиража. Соответственно, Улицкая только с продаж физических книг (помимо остальных отчислений, премий и гонораров) за год получила порядка 12 миллионов рублей. С учетом московской недвижимости на 150 миллионов рублей даже в кризисной Германии — вполне терпимо.Но дело даже не в том, что кто-то еще продает книги Акунина*, Быкова* или Улицкой.Дело в том, что кто-то их покупает.Если вы покупаете книгу обладательницы "Русского Букера", невероятно талантливой писательницы Улицкой, просто помните: вы своими руками даете деньги человеку, который оскорбляет нашу страну и наш народ, который оправдывает кровавые преступления наших врагов и дает на эти преступления ваши же деньги. И который пишет книжки для наших детей, где, например, "мужчина, которому женщина не досталась, берет в "жены" мальчика".Но если вам важнее скоротать вечер под копипастную макулатуру, рожденную в голове пожилой русофобки, — выбор, конечно, ваш.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html

https://ria.ru/20240116/knigi-1921563525.html

https://ria.ru/20240206/arest-1925665450.html

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

https://ria.ru/20240128/piskarev-1923979409.html

https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, германия, дарья дугина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), книги, русофобия, иноагенты