https://ria.ru/20240207/rosselkhozbank-1925840156.html

Источник: результатов усилий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет

Источник: результатов усилий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет - РИА Новости, 07.02.2024

Источник: результатов усилий по переподключению Россельхозбанка к SWIFT нет

Предложения турецкой стороны российской стороне по продовольственной безопасности подразумевают не возобновление черноморской зерновой инициативы в классическом РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:03

2024-02-07T07:03

2024-02-07T07:03

владимир путин

хакан фидан

оон

россельхозбанк

swift

турция

россия

анкара (провинция)

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Предложения турецкой стороны российской стороне по продовольственной безопасности подразумевают не возобновление черноморской зерновой инициативы в классическом виде, а содействие в доставке продовольствия нуждающимся странам, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара и Москва "обязательно обсудят" зерновую сделку в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. По его словам, есть ряд предложений по доставке продовольствия нуждающимся странам. "Тут подразумевается содействие Турции по доставке российского продовольствия нуждающимся в них странам Африки. Проект был инициирован господином президентом (Турции Тайипом Эрдоганом), он подразумевает переработку российского зерна и доставку в виде муки и мучных изделий странам Африки. Лидеры обсудят этот процесс", - сказал собеседник агентства. По его словам, речи о возобновлении черноморской зерновой инициативы в ее классическом виде пока не идет. "Очень сложный процесс. Для выхода российской продукции на мировые рынки, как вы знаете, российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Тут еще и проблемы со страхованием судов. Турция предпринимает посреднические усилия в этом направлении, но результатов пока нет", - уточнил он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240130/swift-1924272915.html

https://realty.ria.ru/20240131/vznos-1924553889.html

https://ria.ru/20240116/tsb-1921636495.html

турция

россия

анкара (провинция)

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владимир путин, хакан фидан, оон, россельхозбанк, swift, турция, россия, анкара (провинция)