https://ria.ru/20240207/reyting-1925913439.html

Названы лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов

Названы лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов - РИА Новости, 07.02.2024

Названы лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов

Лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, составленного на основе комплексного исследования по итогам 2023 года, были представлены на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:16

2024-02-07T13:16

2024-02-07T18:48

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

социальный навигатор

вузы

навигатор абитуриента

университетская наука

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922912729_0:145:2767:1701_1920x0_80_0_0_bff24928b80fd1bf1c1f0fea91953bb7.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов, составленного на основе комплексного исследования по итогам 2023 года, были представлены на площадке международного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Рейтинг реализован проектом "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" и системой анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.Интегральный рейтинг —это система ранжирования, основанная на совокупных результатах рейтинга вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинга представленности в научно-популярных изданиях и рейтинга представленности в СМИ и соцмедиа. Это новый подход, опирающийся на анализ больших данных, который позволяет увидеть реальную работу вузов со всеми участниками образовательного процесса и партнерами через различные каналы коммуникаций, а также оценить реакцию аудитории на инициированные вузами коммуникации. Основная задача ресурса – поддержать развитие университетов в медиа, вооружив специалистов пониманием собственного движения. Проект призван способствовать большей информационной открытости учебных заведений высшего образования и повышению эффективности их коммуникаций с абитуриентами, студентами, научным сообществом, а также с компаниями различных секторов экономики.В исследование включено 615 головных вузов всех регионов РФ, форм собственности и ведомственной подчиненности. Единственным исключением на данном этапе являются вузы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Абсолютными лидерами интегрального рейтинга 2023 года стали МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики" и Президентская Академия (РАНХиГС). Они же стали лидерами региональной группы по Москве.Еще 28 университетов отмечены, как лидеры групп вузов в контексте ведомственной принадлежности. Среди них: Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова., Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московский физико-технический институт (МФТИ), Российский технологический университет (МИРЭА), Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Московский государственный психолого-педагогический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, Университет Иннополис, Московский Технический Университет Связи и Информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Московский городской педагогический университет, Академия социального управления, Московский государственный университет спорта и туризма, Уральский государственный университет путей сообщения, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева, Синергия, Московский финансово-юридический университет (МФЮА), Московский институт психоанализа.Учитывая важность популяризации науки и развития третьей миссии университетов в Десятилетие науки и технологий в России в рамках исследования были определены вузы-лидеры регионов в области реализуемых коммуникационных стратегий, всего 73 университета. Так, в Санкт-Петербурге ими стали - Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, в Московской области - Московский государственный институт культуры, Государственный университет просвещения, в Томской области – Томский государственный университет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет (Сибгму Минздрава России), Новосибирской области - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Ростовской области - Южный федеральный университет и Донской государственный технический университет, Красноярском крае – Сибирский федеральный университет, Республике Крым - Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского."Впервые в результате сотрудничества двух ведущих профессиональных экспертных команд мы обладаем открытым ресурсом с уникальными сервисами, позволяющим получать объективную сопоставимую информацию по присутствию практически всех российских университетов в публичном информационном пространстве сразу по целому комплексу направлений. Это супербольшие данные, которые в ручном режиме ни одной команде собрать просто невозможно. И мы искренне поздравляем все университеты, которые получили сегодня статус лидера и реально делают огромную работы по популяризации российского высшего образования и науки", — рассказала руководитель проекта "Социальный навигатор", начальник управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Интегральный рейтинг, как и методика исследования, доступны на сайте Brand Analytics. "Презентованный Интегральный рейтинг вузов от Brand Analytics и "Социального навигатора" показывает, как в реальности вузы выстраивали свои внешние коммуникации в 2023 году. Кто это делал более успешно, а кому стоит изучить и перенять опыт коллег. Важно, что рейтинг охватывает все российские регионы и все ведомства, являющиеся учредителями университетов. Данные для анализа открыты и могут быть использованы всеми заинтересованными сторонами, например, для сопоставления с результатами набора в минувшем году и обновления коммуникационных стратегий вузов для новой приемной кампании. Мы уверены, что рейтинг выступит навигатором по системе высшего образования и для абитуриентов, стоящих перед важным жизненным выбором", — отметила управляющий партнер Brand Analytics Наталья Соколова.Brand Analytics– инновационная российская ИТ-компания, разработчик лидирующей системы анализа соцмедиа и СМИ согласно рейтингу Adindex 2022. Ее технологии включают современную Big Data платформу, обрабатывающую поток в более 2,4 млрд сообщений в месяц, передовые ИИ-решения и высокоскоростную компьютерную лингвистику. В 2018 году система Brand Analytics включена в единый реестр российского программного обеспечения. Компания участвует в проекте "Сколково"

https://ria.ru/20240206/proekt-1925621643.html

https://ria.ru/20240201/proekt-1924805556.html

https://ria.ru/20240125/konkurs-1923177084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", социальный навигатор, вузы, навигатор абитуриента, университетская наука, общество