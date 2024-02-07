https://ria.ru/20240207/reproduktsiya-1925933055.html

РВИО передало послу Финляндии репродукцию о Финском батальоне русской армии

РВИО передало послу Финляндии репродукцию о Финском батальоне русской армии - РИА Новости, 07.02.2024

РВИО передало послу Финляндии репродукцию о Финском батальоне русской армии

Российское военно-историческое общество (РВИО) передало послу Финляндии в РФ Антти Хелантеря репродукцию Георгиевского знамени Лейб-гвардии Финского стрелкового РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:25

2024-02-07T14:25

2024-02-07T14:31

российское военно-историческое общество (рвио)

финляндия

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) передало послу Финляндии в РФ Антти Хелантеря репродукцию Георгиевского знамени Лейб-гвардии Финского стрелкового батальона Русской императорской армии, помогавшего в ходе военных кампаний в XIX веке отстаивать интересы России. Письмо с репродукцией "призвано напомнить о братстве по оружию наших народов, которые жили в одной стране и защищали интересы Российского государства", говорится в сообщении РВИО. "Примеры из прошлого, в том числе русско-финское братство по оружию, позволяют лучше понять настоящее. Дружба российского и финского народов была бы залогом неконфронтационного развития всего Балтийского региона, важным фактором мира и стабильности в Европе", - отмечает РВИО. Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон полностью состоял из военнослужащих-финнов. Георгиевское знамя было пожаловано ему императором Николаем I за участие в подавлении вооруженного Польского мятежа и, в частности, за участие во взятии Варшавы в 1831 году. В дальнейшем батальон неоднократно участвовал в военных кампаниях – например, в ходе Крымской войны 1854-1856 годов пресек попытку высадки английского десанта на Балтийском побережье. "Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон ведет свое начало с 1818 года. Он был создан вскоре после того, как Финляндия по Фридрихсгамскому договору России со Швецией вошла в состав Российской империи. Надо отметить, что император Александр I дал Финляндии свою конституцию, там был создан финляндский сейм. Эта территория входила в состав Империи на правах широкой автономии. После вхождения в состав России бурно начала развиваться финская культура, экономика, общественные отношения", - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении. Фактически Финляндия из колонии Швеции превратилась в процветающую территорию со своими национальными особенностями, отметил он. Финляндии даже было позволено иметь свои силы самообороны, свою таможню и фактически свои полицейские силы, напомнил Мягков. "В годы польского мятежа (1830-1831 гг.), когда многие западные державы пытались нанести России ущерб путем подрыва её внутренней целостности, финский батальон, укомплектованный из этнических финнов, доблестно сражался с войсками сепаратистов", - добавил историк. "Известно, что Лейб-гвардии Финский стрелковый батальон участвовал в штурме Варшавы и её пригорода Воли, за что получил Георгиевское знамя. Финский батальон также участвовал в Венгерском походе (1849 г.) и в Крымской войне (1853-1856 гг.), где охранял побережье Балтийского моря и отбил высадку английского десанта. Более того, он участвовал в русско-турецкой войне (1877-1878 гг.), когда Россия освобождала болгарский народ от османского ига", - сказал Мягков.

https://ria.ru/20240202/repin-1925049414.html

https://ria.ru/20240127/rvio-1923788198.html

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Влада Копылова

российское военно-историческое общество (рвио), финляндия, россия