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Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
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Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ
Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ
Палата депутатов аргентинского конгресса вернула в парламентские комиссии сводный закон с реформами нового президента Аргентины Хавьера Милея - разногласия... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:00
2024-02-07T02:00
аргентина
в мире
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Палата депутатов аргентинского конгресса вернула в парламентские комиссии сводный закон с реформами нового президента Аргентины Хавьера Милея - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion. "Cессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвертого перерыва, который требовали фракции, спикер палаты Мартин Менем объявил, что законопроект возвращается в комитеты, и завершил сессию", - говорится в сообщении на сайте Nacion. Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила в целом сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты, ряд из них будет оформлен отдельными законами. На новом заседании во вторник депутаты голосовали по отдельным статьям законопроекта, отклонив четыре из пяти разделов о государственных реформах. Последний из отклоненных разделов о реформах предполагал "полную или частичную приватизацию или ликвидацию производственных компаний, обществ, учреждений или поместий, собственность которых полностью или частично принадлежит государству". Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ

Nacion: аргентинские депутаты вернули на доработку пакет реформ Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Палата депутатов аргентинского конгресса вернула в парламентские комиссии сводный закон с реформами нового президента Аргентины Хавьера Милея - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion.
«
"Cессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвертого перерыва, который требовали фракции, спикер палаты Мартин Менем объявил, что законопроект возвращается в комитеты, и завершил сессию", - говорится в сообщении на сайте Nacion.
Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила в целом сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты, ряд из них будет оформлен отдельными законами. На новом заседании во вторник депутаты голосовали по отдельным статьям законопроекта, отклонив четыре из пяти разделов о государственных реформах.
Последний из отклоненных разделов о реформах предполагал "полную или частичную приватизацию или ликвидацию производственных компаний, обществ, учреждений или поместий, собственность которых полностью или частично принадлежит государству".
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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