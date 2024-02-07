https://ria.ru/20240207/reformy-1925826302.html

Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ

Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

Пакет реформ Милея отправлен на доработку, сообщили СМИ

Палата депутатов аргентинского конгресса вернула в парламентские комиссии сводный закон с реформами нового президента Аргентины Хавьера Милея - разногласия... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:00

2024-02-07T02:00

2024-02-07T02:00

аргентина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Палата депутатов аргентинского конгресса вернула в парламентские комиссии сводный закон с реформами нового президента Аргентины Хавьера Милея - разногласия среди народных избранников вызвала глава закона о приватизации госкомпаний, сообщила газета Nacion. "Cессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвертого перерыва, который требовали фракции, спикер палаты Мартин Менем объявил, что законопроект возвращается в комитеты, и завершил сессию", - говорится в сообщении на сайте Nacion. Второго февраля нижняя палата парламента, несмотря на акции протеста, одобрила в целом сильно урезанный вариант законопроекта о реформах президента Хавьера Милея. Власти, чтобы документ был принят, изъяли из него многие спорные моменты, ряд из них будет оформлен отдельными законами. На новом заседании во вторник депутаты голосовали по отдельным статьям законопроекта, отклонив четыре из пяти разделов о государственных реформах. Последний из отклоненных разделов о реформах предполагал "полную или частичную приватизацию или ликвидацию производственных компаний, обществ, учреждений или поместий, собственность которых полностью или частично принадлежит государству". Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240207/argentina-1925823950.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, в мире