https://ria.ru/20240207/razvlecheniya-1926029715.html

Эксперты: русский культурный код востребован в индустрии развлечений

Эксперты: русский культурный код востребован в индустрии развлечений - РИА Новости, 07.02.2024

Эксперты: русский культурный код востребован в индустрии развлечений

Развлекательный контент, основанный на русской культуре, истории и традиционных ценностях, может стать важным элементом продвижения культурного богатства... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:11

2024-02-07T21:11

2024-02-07T21:11

выставка-форум "россия"

технологии

россия

китай

дальний восток

олег рой

агентство стратегических инициатив (аси)

ассоциация анимационного кино

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Развлекательный контент, основанный на русской культуре, истории и традиционных ценностях, может стать важным элементом продвижения культурного богатства России, считают участники экспертной сессии в павильоне ВЭБ.РФ "Города для жизни сбываются" на Международной выставке-форуме "Россия".По данным пресс-службы государственной корпорации развития, дискуссия о роли индустрии развлечений в формировании общественных и семейных ценностей состоялась в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени".Игры, анимационные и кинофильмы, основанные на русской культуре, становятся все более востребованы как на российском рынке, так и за рубежом. Как отметила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде, многонациональность российской культуры – ее преимущество для выхода на рынки многих стран. В качестве примера спикер привела продукцию анимационных студий Дальнего Востока, которые пользуются популярностью в Китае."Ключевая задача обновленной стратегии российской креативной индустрии – переориентация на новые рынки и сохранение уже завоеванной аудитории. Мы продолжаем позиционировать российский контент как глобальный. Мы достигли договоренности, что вместе с РЭЦ будем делать на системной, ежегодной основе маркетинговые исследования о том, как воспринимают Россию в странах и на рынках, которые нас интересуют", - привели в пресс-службе ВЭБ.РФ слова Черкес-заде.Говоря о роли русской культуры как основы для качественного развлекательного контента, она подчеркнула, что многие интересные проекты связаны с поиском российской идентичности.В свою очередь, управляющий директор компании-разработчика и издателя видеоигр Lesta games Гаухар Алдыярова отметила, что в сфере геймдева сегодня активно развиваются сюжеты, основанные на российской истории. Так, возглавляемая ею компания работает над игрой, основанной на событиях Сталинградской битвы."Мы очень чутки к настроениям нашей аудитории. То, что в геймдеве в целом повернулись к теме нашей собственной истории, нашего фольклора это говорит о том, что мы на верном пути. Мы работаем с зарубежными партнерами. И важно, что мы выходим туда не с безликими шутерами, а с играми, основанным на нашей истории нашей культуре, и мы надеемся, что это правильное направление", - сказала Алдыярова, ее цитирует пресс-служба.По словам художественного руководителя компании "Анимационная студия Воронеж" Алексея Замыслова, продукция с русским культурным кодом востребована и на внутреннем рынке, у российского потребителя. В свою очередь, российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой привел пример практики Китая и США, где иностранный контент квотирован, 4 и 5% соответственно.В материале отмечается, что цикл публичных дискуссий по актуальным темам, который стартовал в павильоне ВЭБ.РФ, проходит в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени" для выработки экспертным сообществом точек роста в самых разных отраслях.Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного АСИ и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, пройдет 19-20 февраля в Москве в Центре международной торговли. Его цель – найти и поддержать перспективные проекты и предложения, которые будут способствовать развитию бизнеса, технологий и социальной сферы. К форуму направлено более 30 тысяч предложений по улучшению качества жизни со всех регионов страны. Заявки собирались на крауд-платформе до 31 января по семи направлениям развития.Все идеи, поданные на форум, получат оценку от экспертов. Специалисты подготовят топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части. Ежегодно АСИ вместе с властями региона и партнерами форума оказывают поддержку около 1 тысячи проектов, участвовавших в СИНВ.

https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html

https://ria.ru/20240206/vebrf-1925656216.html

https://ria.ru/20240201/vebrf-1924668596.html

россия

китай

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, китай, дальний восток, олег рой, агентство стратегических инициатив (аси), ассоциация анимационного кино, центр международной торговли, вэб.рф (вэб), выставка-форум "россия"