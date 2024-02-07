https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925979904.html

В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"

В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024

В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"

Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:08

2024-02-07T17:08

2024-02-07T17:08

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, диверсия на "Северных потоках" произошла в экономической зоне Швеции, также были затронуты интересы шведских хозяйствующих субъектов, был нанесен и экологический ущерб. "В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить - об исполнителях и заказчиках", - сказала она в ходе брифинга. Москва будет "с интересом наблюдать" за ходом расследования в Германии и Дании, добавила Захарова. Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. В то же время, как заявили РИА Новости в полиции Копенгагена, датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925946907.html

https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925763964.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, германия, дания, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"