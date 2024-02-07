https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925979904.html
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"
Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:08
2024-02-07T17:08
2024-02-07T17:08
в мире
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мария захарова
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северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, диверсия на "Северных потоках" произошла в экономической зоне Швеции, также были затронуты интересы шведских хозяйствующих субъектов, был нанесен и экологический ущерб. "В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить - об исполнителях и заказчиках", - сказала она в ходе брифинга. Москва будет "с интересом наблюдать" за ходом расследования в Германии и Дании, добавила Захарова. Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. В то же время, как заявили РИА Новости в полиции Копенгагена, датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925946907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, германия, дания, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Германия, Дания, Мария Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"
МИД: решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" не поддается логике
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, диверсия на "Северных потоках" произошла в экономической зоне Швеции, также были затронуты интересы шведских хозяйствующих субъектов, был нанесен и экологический ущерб.
Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"
"В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить - об исполнителях и заказчиках", - сказала она в ходе брифинга.
Москва будет "с интересом наблюдать" за ходом расследования в Германии и Дании, добавила Захарова.
Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия.
В то же время, как заявили РИА Новости в полиции Копенгагена
, датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном по
токе 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма.
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"