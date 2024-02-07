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В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024
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17:08 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925979904.html
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"
Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:08
2024-02-07T17:08
в мире
швеция
германия
дания
мария захарова
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, диверсия на "Северных потоках" произошла в экономической зоне Швеции, также были затронуты интересы шведских хозяйствующих субъектов, был нанесен и экологический ущерб. "В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить - об исполнителях и заказчиках", - сказала она в ходе брифинга. Москва будет "с интересом наблюдать" за ходом расследования в Германии и Дании, добавила Захарова. Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. В то же время, как заявили РИА Новости в полиции Копенгагена, датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925946907.html
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в мире, швеция, германия, дания, мария захарова, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Германия, Дания, Мария Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В МИД прокомментировали решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам"

МИД: решение Швеции закрыть дело по "Северным потокам" не поддается логике

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Москва будет следить за ходом расследования в Германии и Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, диверсия на "Северных потоках" произошла в экономической зоне Швеции, также были затронуты интересы шведских хозяйствующих субъектов, был нанесен и экологический ущерб.
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Вчера, 15:12
"В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить - об исполнителях и заказчиках", - сказала она в ходе брифинга.
Москва будет "с интересом наблюдать" за ходом расследования в Германии и Дании, добавила Захарова.
Прокурор Швеции Матс Люнгквист ранее заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия.
В то же время, как заявили РИА Новости в полиции Копенгагена, датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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6 февраля, 17:53
 
В миреШвецияГерманияДанияМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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