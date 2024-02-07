https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925946907.html

Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"

Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024

Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"

Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:12

2024-02-07T15:12

2024-02-07T15:21

в мире

дания

сша

джо байден

сеймур херш

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена. "Что касается датского расследования, оно еще формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", - заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы полиции Сара Шлютер. Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925929839.html

https://ria.ru/20240206/peskov-1925666855.html

дания

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в мире, дания, сша, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"