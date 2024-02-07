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Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
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15:12 07.02.2024 (обновлено: 15:21 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925946907.html
Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"
Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"
Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:12
2024-02-07T15:21
в мире
дания
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джо байден
сеймур херш
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена. "Что касается датского расследования, оно еще формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", - заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы полиции Сара Шлютер. Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925929839.html
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в мире, дания, сша, джо байден, сеймур херш, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Дания, США, Джо Байден, Сеймур Херш, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"

Полиция Дании может скоро сделать заявление по расследованию на "Севпотоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена.
«
"Что касается датского расследования, оно еще формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", - заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы полиции Сара Шлютер.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Эксперт рассказал, почему страны ЕС не расследуют ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 14:13
Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Ботинок, найденный у места взрывов Северных потоков
Песков призвал определить тех, кто стоял за взрывами на "Северных потоках"
6 февраля, 13:21
 
В миреДанияСШАДжо БайденСеймур ХершСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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