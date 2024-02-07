Дания может скоро сделать заявление по расследованию на "Северных потоках"
Полиция Дании может скоро сделать заявление по расследованию на "Севпотоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Датское расследование теракта на "Северных потоках" "формально не завершено", но скоро может быть сделано заявление по этому поводу, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена.
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"Что касается датского расследования, оно еще формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", - заявила РИА Новости сотрудница пресс-службы полиции Сара Шлютер.
Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия, которой переданы данные следствия.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.