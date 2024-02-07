https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925910033.html

Кремль прокомментировал отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

Кремль прокомментировал отказ Швеции от расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024

Кремль прокомментировал отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по "Северным потокам", отметив, что интересно, насколько... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:06

2024-02-07T13:06

2024-02-07T13:06

северный поток — 2

северный поток

швеция

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по "Северным потокам", отметив, что интересно, насколько скрупулезно к расследованию подойдет ФРГ. Прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил, что прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. "Германия - это страна, которая потеряла очень важный актив, там были фирмы германские, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры. Было опубликовано много данных о том, кто может стоять за этим, поэтому, конечно, решение примечательное. И примечательно, что таким образом оно было прекращено", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как подобные заявления расценивают в Кремле и есть ли шанс, что Германия установит виновных. По его словам, нужно будет посмотреть, как сама Германия отнесется к проведению расследования. "Конечно, сейчас нужно будет смотреть, как сама Германия к этому отнесется, ведь страна очень многое потерявшая в связи с этим терактом, от многого отказавшаяся в связи с этим терактом. Страдают налогоплательщики в Германии, страдают германские фирмы, компании, теряют свою конкурентоспособность, теряют свою рентабельность без этого газа. Интересно будет, насколько скрупулезно германские власти подойдут к этому расследованию", - сказал Песков. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северный поток — 2, северный поток, швеция, дмитрий песков, авария на "северных потоках"