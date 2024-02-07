https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925906107.html

Швеция не будет комментировать расследование по "Северным потокам"

Швеция не будет комментировать расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 07.02.2024

Швеция не будет комментировать расследование по "Северным потокам"

Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что ФРГ продолжает расследование взрывов на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", а... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:51

2024-02-07T12:51

2024-02-07T12:51

в мире

швеция

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил, что ФРГ продолжает расследование взрывов на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", а сам он не может более комментировать это дело из соображений секретности. В заявлении Юнгквиста на сайте прокуратуры Швеции говорится о тесном сотрудничестве с Германией и Данией в рамках расследования. "Расследование Германией продолжается, и из-за секретности, которая царит в международно-правовом сотрудничестве, я не могу дальше комментировать состоявшееся сотрудничество", - приводятся слова Юнгквиста. Прокурор добавил, что он также не сможет дальше комментировать результаты расследования, проведенного Швецией, или комментировать что-либо по поводу подозреваемых "в шведском расследовании". Ранее он заявил, что прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html

швеция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"