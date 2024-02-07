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Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76 - РИА Новости, 07.02.2024
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00:22 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925820612.html
Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76
Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76 - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76
Киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:22
2024-02-07T00:22
россия
украина
киев
в мире
василий небензя
владимир путин
вооруженные силы украины
оон
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ООН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, практически сразу после крушения самолета генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". "Однако как только общественность узнала, что самолет перевозил пленных украинских военнослужащих к месту обмена, в офисе президента Зеленского радикально сменили свою риторику и начали трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе", - сказал Небензя. "Показательно, что президент Зеленский изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76, однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - подчеркнул постпред. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html
https://ria.ru/20240207/lisichansk-1925820491.html
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россия, украина, киев, в мире, василий небензя, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Россия, Украина, Киев, В мире, Василий Небензя, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76

Небензя: Киев отказался от призыва провести международное расследование по Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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ООН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, практически сразу после крушения самолета генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Вчера, 23:35
"Однако как только общественность узнала, что самолет перевозил пленных украинских военнослужащих к месту обмена, в офисе президента Зеленского радикально сменили свою риторику и начали трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе", - сказал Небензя.
"Показательно, что президент Зеленский изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76, однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - подчеркнул постпред.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Небензя назвал цель и время удара ВСУ по Лисичанску неслучайными
00:19
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
5 февраля, 21:40
 
РоссияУкраинаКиевВ миреВасилий НебензяВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООНИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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