https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925820612.html

Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76

Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76 - РИА Новости, 07.02.2024

Небензя сообщил об отказе Киева от международного расследования по Ил-76

Киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:22

2024-02-07T00:22

2024-02-07T00:22

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ООН, 6 фев - РИА Новости. Киевский режим отказался от требования провести международное расследование инцидента со сбитым российским Ил-76, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, практически сразу после крушения самолета генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". "Однако как только общественность узнала, что самолет перевозил пленных украинских военнослужащих к месту обмена, в офисе президента Зеленского радикально сменили свою риторику и начали трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе", - сказал Небензя. "Показательно, что президент Зеленский изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76, однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - подчеркнул постпред. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html

https://ria.ru/20240207/lisichansk-1925820491.html

https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html

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