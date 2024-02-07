https://ria.ru/20240207/putin-1925966576.html

Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером

Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером - РИА Новости, 07.02.2024

Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с кабмином, которое будет посвящено развитию транспортной отрасли, отдельно переговорил с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:17

2024-02-07T16:17

2024-02-07T16:23

владимир путин

михаил мишустин

россия

политика

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с кабмином, которое будет посвящено развитию транспортной отрасли, отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Мы уже с председателем правительства и с некоторыми коллегами с утра пообсуждали несколько вопросов, а сейчас поговорим в таком более широком составе и по конкретному вопросу, который имеет большое значение для развития экономики и для граждан - это развитие транспортной отрасли", - сказал Путин, открывая совещание.

https://ria.ru/20240207/putin-1925848594.html

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Наталья Макарова

владимир путин, михаил мишустин, россия, политика