https://ria.ru/20240207/putin-1925966576.html
Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером
Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером - РИА Новости, 07.02.2024
Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с кабмином, которое будет посвящено развитию транспортной отрасли, отдельно переговорил с... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:17
2024-02-07T16:17
2024-02-07T16:23
владимир путин
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед совещанием с кабмином, которое будет посвящено развитию транспортной отрасли, отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным."Мы уже с председателем правительства и с некоторыми коллегами с утра пообсуждали несколько вопросов, а сейчас поговорим в таком более широком составе и по конкретному вопросу, который имеет большое значение для развития экономики и для граждан - это развитие транспортной отрасли", - сказал Путин, открывая совещание.
https://ria.ru/20240207/putin-1925848594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия, политика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Политика
Путин перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьером
Путин сообщил, что перед совещанием с правительством переговорил с Мишустиным