https://ria.ru/20240207/putin-1925848594.html
Владимир Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.02.2024
Владимир Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:42
2024-02-07T14:42
2024-02-07T16:11
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925853207_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_6f6d98614d2dcf45b1e84cedfd08edc4.jpg
Владимир Путин проводит совещание с правительством.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925853207_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_7330cefd5803357186f64b39fd82ba92.jpg
Путин на совещании с Правительством РФ
Путин на совещании с Правительством РФ
2024-02-07T14:42
true
PT34M32S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Владимир Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2024-02-07T14:42
true
PT34M32S
Владимир Путин проводит совещание с правительством.