Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/ptitsefabrika-1925858056.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика - РИА Новости, 07.02.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что птицефабрика и агропредприятие... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:59
2024-02-07T09:59
в мире
россия
херсонская область
херсон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что птицефабрика и агропредприятие повреждены взрывами в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Он сообщил, что город за прошедшие сутки подвергся ударам, "повреждены предприятие в Херсоне, птицефабрика в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе". Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html
россия
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_011324221a53ab9c072d24cc34d4c338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсонская область , Херсон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области взрывы повредили птицефабрику

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что птицефабрика и агропредприятие повреждены взрывами в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Он сообщил, что город за прошедшие сутки подвергся ударам, "повреждены предприятие в Херсоне, птицефабрика в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе".
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Точно в цель. На Западе раскрыли, что Россия подорвала на Украине
08:46
 
В миреРоссияХерсонская областьХерсонДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала