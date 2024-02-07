https://ria.ru/20240207/ptitsefabrika-1925858056.html

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика - РИА Новости, 07.02.2024

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена птицефабрика

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что птицефабрика и агропредприятие... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:59

2024-02-07T09:59

2024-02-07T09:59

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает в своем Telegram-канале, что птицефабрика и агропредприятие повреждены взрывами в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Он сообщил, что город за прошедшие сутки подвергся ударам, "повреждены предприятие в Херсоне, птицефабрика в Херсонском районе, агропредприятие в Бериславском районе". Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/udary-1925848708.html

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херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , херсон, дмитрий песков, вооруженные силы украины