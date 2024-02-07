https://ria.ru/20240207/prigovor-1925968748.html

На Кубани женщину, избившую дочь, приговорили к исправительным работам

На Кубани женщину, избившую дочь, приговорили к исправительным работам - РИА Новости, 07.02.2024

На Кубани женщину, избившую дочь, приговорили к исправительным работам

Суд приговорил к восьми месяцам исправительных работ жительницу города Курганинска на Кубани за избиение дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:27

2024-02-07T16:27

2024-02-07T16:27

происшествия

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Суд приговорил к восьми месяцам исправительных работ жительницу города Курганинска на Кубани за избиение дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что женщина с дочерью проживает в многоэтажке в Курганинске, вечером 24 сентября девочка собиралась пойти гулять, а мать возражала. В ходе конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол. По данным прокуратуры, девочка упала на спину и ударилась затылком о бетонный пол, после чего мать продолжила ее бить. При этом женщина была пьяна и не переставала материться. В результате девочка осталась в подъезде одна без обуви. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, позднее мать загнала девочку домой, но ребёнок все равно выбежал к соседям. Инцидент произошел около 19.30. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенным с жестоким обращением (статья 156 УК РФ). Мировой судья судебного участка №167 Курганинского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Галины Медведской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ… Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. В счет компенсации морального вреда в пользу дочери подсудимой судом с Медведской взыскано 200 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в судебном заседании женщина заявила, что все осознала и просила суд "строго ее не наказывать". Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240205/tyurma-1925525149.html

https://ria.ru/20231128/izbienie-1912469193.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, краснодарский край