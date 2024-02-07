На Кубани женщину, избившую дочь, приговорили к исправительным работам
На Кубани вынесли приговор женщине, избившей дочь за желание погулять
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Суд приговорил к восьми месяцам исправительных работ жительницу города Курганинска на Кубани за избиение дочери, которую она не хотела отпускать вечером гулять, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что женщина с дочерью проживает в многоэтажке в Курганинске, вечером 24 сентября девочка собиралась пойти гулять, а мать возражала. В ходе конфликта женщина вытолкала ребенка из квартиры на лестничную площадку, где бросила на пол. По данным прокуратуры, девочка упала на спину и ударилась затылком о бетонный пол, после чего мать продолжила ее бить. При этом женщина была пьяна и не переставала материться. В результате девочка осталась в подъезде одна без обуви. Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, позднее мать загнала девочку домой, но ребёнок все равно выбежал к соседям. Инцидент произошел около 19.30.
Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, соединенным с жестоким обращением (статья 156 УК РФ).
Мировой судья судебного участка №167 Курганинского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Галины Медведской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ… Суд признал ее виновной. Ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок восемь месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. В счет компенсации морального вреда в пользу дочери подсудимой судом с Медведской взыскано 200 000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании женщина заявила, что все осознала и просила суд "строго ее не наказывать". Приговор в законную силу не вступил.