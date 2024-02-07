https://ria.ru/20240207/pridnestrove-1925965566.html

Глава Приднестровья обвинил власти Молдавии в экономическом давлении

Глава Приднестровья обвинил власти Молдавии в экономическом давлении - РИА Новости, 07.02.2024

Глава Приднестровья обвинил власти Молдавии в экономическом давлении

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика понесет серьезные убытки из-за экономического давления Молдавии, заявил в среду глава ПМР Вадим... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:14

2024-02-07T16:14

2024-02-07T16:14

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ТИРАСПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика понесет серьезные убытки из-за экономического давления Молдавии, заявил в среду глава ПМР Вадим Красносельский на встрече с послом Нидерландов в Молдавии Фредом Дёйном. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. "За последние тридцать три года существования Приднестровья как независимого государства все социальные обязательства перед людьми, а это пенсии, пособия, зарплаты работникам бюджетной сферы, выплачивает только приднестровский бюджет. В этом есть главный принцип. Естественно, любой бюджет формируется из налогов. Исходя из чего, мы остро восприняли экономическое давление, которое создает все предпосылки для того, чтобы у нас этот бюджет забрать", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что в последнее время экономическое давление в отношении непризнанной республики усилилось. По его словам, такими действиями Кишинев посягает на предпринимательскую активность и наносит определенный ущерб Приднестровью. Глава ПМР также обратил снимание на то, что сейчас переговорный формат "5+2" заморожен. "У нас, у Приднестровья, есть свое мнение в отношении формата "5+2". Мы его никогда не меняли. Мы считаем, что, несмотря на субъективные или объективные обстоятельства, данный формат должен быть продолжен. Переговоры должны быть продолжены в любом случае. Мы стоим четко на позициях мира и считаем, что только переговорный процесс может этому содействовать в конечном итоге", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240201/gaz-1924713136.html

https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, обсе