Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/pridnestrove-1925821608.html
Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции
Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции - РИА Новости, 07.02.2024
Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T00:41
2024-02-07T00:41
молдавия
кишинев
бухарест
михай попшой
майя санду
евросоюз
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать привлекательными для Приднестровья. Попшой в качестве главы МИД во вторник находился с рабочим визитом в Бухаресте, где у него состоялись встречи с румынским руководством. "Перспективы, которые открываются перед Молдавией в ее стремлении в Евросоюз, весьма широки, экономические выгоды для нас очевидны. Кишинев может получить доступ к европейским фондам для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться такими новыми возможностями. Может быть, это произойдет уже в рамках переговоров по вступлению страны в ЕС, которые скоро стартуют. Но даже если это случится не в этот период, то позже точно", - сказал Попшой в интервью румынскому агентству Agerpres. Глава МИД Молдавии подчеркнул, что Кишинев намерен решать приднестровский вопрос исключительно мирным путем. "Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Для нас это очень важно", - сказал Попшой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, "чтобы не допустить дестабилизации в регионе". В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240126/konsultatsii-1923602899.html
https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html
https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html
молдавия
кишинев
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3032d177a0823e15b4e18722df7f7546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, бухарест, михай попшой, майя санду, евросоюз, обсе, в мире
Молдавия, Кишинев, Бухарест, Михай Попшой, Майя Санду, Евросоюз, ОБСЕ, В мире
Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции

Глава МИД Молдавии Попшой: Приднестровье могут привлечь выгоды от евроинтеграции

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции с флажками Молдавии и ЕС
Участник акции с флажками Молдавии и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции с флажками Молдавии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать привлекательными для Приднестровья.
Попшой в качестве главы МИД во вторник находился с рабочим визитом в Бухаресте, где у него состоялись встречи с румынским руководством.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдавии в ЕС
26 января, 11:39
"Перспективы, которые открываются перед Молдавией в ее стремлении в Евросоюз, весьма широки, экономические выгоды для нас очевидны. Кишинев может получить доступ к европейским фондам для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться такими новыми возможностями. Может быть, это произойдет уже в рамках переговоров по вступлению страны в ЕС, которые скоро стартуют. Но даже если это случится не в этот период, то позже точно", - сказал Попшой в интервью румынскому агентству Agerpres.
Глава МИД Молдавии подчеркнул, что Кишинев намерен решать приднестровский вопрос исключительно мирным путем.
"Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Для нас это очень важно", - сказал Попшой.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, "чтобы не допустить дестабилизации в регионе".
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол
7 января, 12:16
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Вид на Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии
8 января, 17:31
 
МолдавияКишиневБухарестМихай ПопшойМайя СандуЕвросоюзОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала