https://ria.ru/20240207/pridnestrove-1925821608.html

Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции

Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции - РИА Новости, 07.02.2024

Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T00:41

2024-02-07T00:41

2024-02-07T00:41

молдавия

кишинев

бухарест

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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать привлекательными для Приднестровья. Попшой в качестве главы МИД во вторник находился с рабочим визитом в Бухаресте, где у него состоялись встречи с румынским руководством. "Перспективы, которые открываются перед Молдавией в ее стремлении в Евросоюз, весьма широки, экономические выгоды для нас очевидны. Кишинев может получить доступ к европейским фондам для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться такими новыми возможностями. Может быть, это произойдет уже в рамках переговоров по вступлению страны в ЕС, которые скоро стартуют. Но даже если это случится не в этот период, то позже точно", - сказал Попшой в интервью румынскому агентству Agerpres. Глава МИД Молдавии подчеркнул, что Кишинев намерен решать приднестровский вопрос исключительно мирным путем. "Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Для нас это очень важно", - сказал Попшой. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, "чтобы не допустить дестабилизации в регионе". В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240126/konsultatsii-1923602899.html

https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html

https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html

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молдавия, кишинев, бухарест, михай попшой, майя санду, евросоюз, обсе, в мире