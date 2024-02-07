Глава МИД Молдавии заявил о выгодах для Приднестровья от евроинтеграции
Глава МИД Молдавии Попшой: Приднестровье могут привлечь выгоды от евроинтеграции
© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции с флажками Молдавии и ЕС
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции с флажками Молдавии и ЕС. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой уверен, что евроинтеграция принесет Кишиневу экономические выгоды, которые могут стать привлекательными для Приднестровья.
Попшой в качестве главы МИД во вторник находился с рабочим визитом в Бухаресте, где у него состоялись встречи с румынским руководством.
"Перспективы, которые открываются перед Молдавией в ее стремлении в Евросоюз, весьма широки, экономические выгоды для нас очевидны. Кишинев может получить доступ к европейским фондам для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться такими новыми возможностями. Может быть, это произойдет уже в рамках переговоров по вступлению страны в ЕС, которые скоро стартуют. Но даже если это случится не в этот период, то позже точно", - сказал Попшой в интервью румынскому агентству Agerpres.
Глава МИД Молдавии подчеркнул, что Кишинев намерен решать приднестровский вопрос исключительно мирным путем.
"Мы сторонники мирного урегулирования конфликта. Для нас это очень важно", - сказал Попшой.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в Евросоюз, "чтобы не допустить дестабилизации в регионе".
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.