https://ria.ru/20240207/pozhar-1925876248.html

Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче

Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче - РИА Новости, 07.02.2024

Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче

В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:07

2024-02-07T11:07

2024-02-07T11:07

в мире

украина

львовская область

харьков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919922914_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1bb26ab7b30c6e097556ab3caa8b5e2e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны, кроме Одесской и Днепропетровской областей. "Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные", - сказал Козицкий на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщает издание "Страна.ua", в Дрогобыче находится один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/kiev-1925849118.html

https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html

украина

львовская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львовская область, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины