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Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче
Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче - РИА Новости, 07.02.2024
Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:07
2024-02-07T11:07
2024-02-07T11:07
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны, кроме Одесской и Днепропетровской областей. "Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные", - сказал Козицкий на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщает издание "Страна.ua", в Дрогобыче находится один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, львовская область, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Львовская область, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили о пожаре на промышленном предприятии в Дрогобыче
Глава администрации Дрогобыча: пожар вспыхнул на промышленном предприятии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
В Дрогобыче Львовской области Украины поврежден промышленный объект, произошел пожар, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны, кроме Одесской и Днепропетровской областей.
Кличко заявил о взрыве в Киеве
«
"Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. На месте работают пожарные", - сказал Козицкий на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Как сообщает издание "Страна.ua", в Дрогобыче находится один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Ранее в среду телеканал "Общественное" сперва сообщил о взрывах в Киевской и Черкасской областях, а затем о серии взрывов в Киеве. По информации украинских СМИ, в среду также раздались взрывы в Харькове и Николаеве. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе раздаются взрывы. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, повреждена нежилая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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