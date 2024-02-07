https://ria.ru/20240207/pozhar-1925855700.html

В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке

В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке

На юго-востоке Москвы начался пожар на парковке, погиб один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T09:46

2024-02-07T09:46

2024-02-07T10:30

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925856729_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0fbe818b43ccbebafda2b0ccce7d9f7b.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На юго-востоке Москвы начался пожар на парковке, погиб один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший", — уточнили в ведомстве.Причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту возгорания началась проверка, ее ход контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

https://realty.ria.ru/20240206/pozhar-1925689949.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия