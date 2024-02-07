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В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке
В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке
На юго-востоке Москвы начался пожар на парковке, погиб один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T09:46
2024-02-07T09:46
2024-02-07T10:30
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происшествия
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. На юго-востоке Москвы начался пожар на парковке, погиб один человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "На многоярусной парковке на Волжском бульваре произошло возгорание. В результате пожара есть погибший", — уточнили в ведомстве.Причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту возгорания началась проверка, ее ход контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.
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москва, происшествия
В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке
В Москве вспыхнул пожар на многоярусной парковке, погиб человек