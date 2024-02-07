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Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 07.02.2024
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23:32 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1926045226.html
Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах
Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 07.02.2024
Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане и отметил, что поддержка граждан... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:32
2024-02-07T23:32
в мире
ильхам алиев
россия
азербайджан
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане и отметил, что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством его истинного лидерства. Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. По данным ЦИК, действующий президент Алиев лидирует, набирая 92,1% голосов после обработки данных с почти 55% участков. "Искренне поздравляю уважаемого Ильхама Алиева с избранием на пост Президента Республики Азербайджан! ... Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа", - написал Кадыров.Кадыров также подчеркнул, что опыт и умение принимать сложные решения делают Алиева незаменимой фигурой в политической и социальной жизни Азербайджана. По его словам, Алиев трудится над укреплением дипломатических связей со странами-партнерами, в частности, с Россией. Глава Чечни выразил уверенность, что под руководством Алиева Азербайджан продолжит динамичное развитие, становясь все более процветающим и влиятельным государством.
https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html
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в мире, ильхам алиев, россия, азербайджан, рамзан кадыров
В мире, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах

Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах и отметил его истинное лидерство

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане и отметил, что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством его истинного лидерства.
Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. По данным ЦИК, действующий президент Алиев лидирует, набирая 92,1% голосов после обработки данных с почти 55% участков.
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Процедура выборов президента Азербайджана
Вчера, 03:02
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"Искренне поздравляю уважаемого Ильхама Алиева с избранием на пост Президента Республики Азербайджан! ... Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа", - написал Кадыров.
Кадыров также подчеркнул, что опыт и умение принимать сложные решения делают Алиева незаменимой фигурой в политической и социальной жизни Азербайджана. По его словам, Алиев трудится над укреплением дипломатических связей со странами-партнерами, в частности, с Россией.
Глава Чечни выразил уверенность, что под руководством Алиева Азербайджан продолжит динамичное развитие, становясь все более процветающим и влиятельным государством.
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев во время голосования в городе Ханкенди - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,1 процента голосов
Вчера, 22:31
 
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