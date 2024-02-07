https://ria.ru/20240207/pozdravlenie-1926045226.html

Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах

Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах - РИА Новости, 07.02.2024

Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане и отметил, что поддержка граждан... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:32

2024-02-07T23:32

2024-02-07T23:32

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россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах в Азербайджане и отметил, что поддержка граждан страны является неоспоримым доказательством его истинного лидерства. Внеочередные президентские выборы завершились в Азербайджане в среду в 18.00 мск. По данным ЦИК, действующий президент Алиев лидирует, набирая 92,1% голосов после обработки данных с почти 55% участков. "Искренне поздравляю уважаемого Ильхама Алиева с избранием на пост Президента Республики Азербайджан! ... Такая поддержка со стороны граждан Азербайджана является неоспоримым доказательством того, что Ильхам Гейдарович – истинный лидер своего народа", - написал Кадыров.Кадыров также подчеркнул, что опыт и умение принимать сложные решения делают Алиева незаменимой фигурой в политической и социальной жизни Азербайджана. По его словам, Алиев трудится над укреплением дипломатических связей со странами-партнерами, в частности, с Россией. Глава Чечни выразил уверенность, что под руководством Алиева Азербайджан продолжит динамичное развитие, становясь все более процветающим и влиятельным государством.

https://ria.ru/20240207/azerbaydzhan-1925463542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ильхам алиев, россия, азербайджан, рамзан кадыров