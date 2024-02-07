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На Западе знают, кто взорвал "Северные потоки", заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.02.2024
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18:34 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/potoki-1926006463.html
На Западе знают, кто взорвал "Северные потоки", заявили в Госдуме
На Западе знают, кто взорвал "Северные потоки", заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.02.2024
На Западе знают, кто взорвал "Северные потоки", заявили в Госдуме
В западных странах с самого начала знали, кто стоит за терактом на трубопроводах "Северного потока", а проводимое там расследование является показухой и игрой... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:34
2024-02-07T18:34
михаил шеремет
госдума рф
северный поток
северный поток — 2
в мире
авария на "северных потоках"
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В западных странах с самого начала знали, кто стоит за терактом на трубопроводах "Северного потока", а проводимое там расследование является показухой и игрой на публику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Западу с самого начала было известно кто, когда и зачем взорвал "Северные потоки", а проводимое там расследование не более чем показуха и игра на публику. Всем здравомыслящим людям абсолютно понятно, что главный заинтересант данного террористического акта находится в Вашингтоне", - сказал Шеремет агентству. По его словам, именно поэтому изначально весь процесс расследования засекретили. "Подневольной Швеции в этом деле отвели роль инструмента для максимального затягивания времени резонансного процесса, дабы за этот период уничтожить все улики, ведущие в штабные коридоры главных сценаристов международного терроризма в пятиугольном Пентагоне", - сказал депутат. Шеремет уверен, что столь масштабное преступление, подобно шилу в мешке, долго утаивать не получится, в скором времени вся правда всплывет и станет доступной международной общественности. "В данном случае удручает лишь то, что в нашем нестабильном мире запущен новый виток международного хаоса, ведь следствие, зашедшее в тупик по этому громкому делу, дало громкий прецедент, а значит уже сегодня ни один перспективный глубоководный проект с проложенными кабелями или трубами, носящими экономическую, социальную или военный миссию, больше не находится в безопасности. Все правила сломаны и снят стабилизирующий иммунитет", - подчеркнул депутат. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925910033.html
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html
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михаил шеремет, госдума рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, авария на "северных потоках", россия
Михаил Шеремет, Госдума РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Авария на "Северных потоках", Россия
На Западе знают, кто взорвал "Северные потоки", заявили в Госдуме

Депутат Шеремет назвал расследование Запада по "Северным потокам" показухой

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В западных странах с самого начала знали, кто стоит за терактом на трубопроводах "Северного потока", а проводимое там расследование является показухой и игрой на публику, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Вчера, 13:06
"Западу с самого начала было известно кто, когда и зачем взорвал "Северные потоки", а проводимое там расследование не более чем показуха и игра на публику. Всем здравомыслящим людям абсолютно понятно, что главный заинтересант данного террористического акта находится в Вашингтоне", - сказал Шеремет агентству. По его словам, именно поэтому изначально весь процесс расследования засекретили.
"Подневольной Швеции в этом деле отвели роль инструмента для максимального затягивания времени резонансного процесса, дабы за этот период уничтожить все улики, ведущие в штабные коридоры главных сценаристов международного терроризма в пятиугольном Пентагоне", - сказал депутат.
Шеремет уверен, что столь масштабное преступление, подобно шилу в мешке, долго утаивать не получится, в скором времени вся правда всплывет и станет доступной международной общественности.
"В данном случае удручает лишь то, что в нашем нестабильном мире запущен новый виток международного хаоса, ведь следствие, зашедшее в тупик по этому громкому делу, дало громкий прецедент, а значит уже сегодня ни один перспективный глубоководный проект с проложенными кабелями или трубами, носящими экономическую, социальную или военный миссию, больше не находится в безопасности. Все правила сломаны и снят стабилизирующий иммунитет", - подчеркнул депутат.
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Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Михаил ШереметГосдума РФСеверный потокСеверный поток — 2В миреАвария на "Северных потоках"Россия
 
 
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