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Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Потери украинских войск на запорожском направлении в минувшие сутки составили до 30 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:24
2024-02-07T13:24
2024-02-07T13:32
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери украинских войск на запорожском направлении в минувшие сутки составили до 30 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных