https://ria.ru/20240207/poteri-1925915980.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Запорожском направлении

Потери украинских войск на запорожском направлении в минувшие сутки составили до 30 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:24

2024-02-07T13:24

2024-02-07T13:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Потери украинских войск на запорожском направлении в минувшие сутки составили до 30 солдат, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой, 33, 118 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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россия, вооруженные силы украины