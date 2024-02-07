https://ria.ru/20240207/posolstvo-1925835838.html

Посол в Польше перечислил опасные предметы, полученные загранучреждением

Посол в Польше перечислил опасные предметы, полученные загранучреждением - РИА Новости, 07.02.2024

Посол в Польше перечислил опасные предметы, полученные загранучреждением

В российские загранучреждения в Польше неоднократно присылали потенциально опасные предметы - и порошок, и муляж бомбы, сообщил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:39

2024-02-07T05:39

2024-02-07T05:39

польша

варшава

россия

сергей андреев

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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. В российские загранучреждения в Польше неоднократно присылали потенциально опасные предметы - и порошок, и муляж бомбы, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. "Случалось разное - бросали пакеты с краской, бутылки с зажигательным веществом (к счастью, не загорелись), стреляли по окнам пульками из пневматики, присылали по почте якобы ядовитый порошок и муляж взрывного устройства, угрозы и так далее", - рассказал посол. Он отметил, что пока серьезных инцидентов с нанесением вреда людям или крупным повреждением российской собственности удается избежать. "Обстановка вокруг российских загранучреждений в Польше - посольства, торгпредства, генконсульств - неблагоприятная, как, впрочем, и в других недружественных государствах коллективного Запада. Наши сотрудники и члены их семей соблюдают необходимые требования безопасности, местная полиция старается не допускать враждебных действий против наших объектов, и до сих пор каких-либо серьезных инцидентов с нанесением вреда здоровью людей или значимого материального ущерба удавалось избегать", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240207/kanada-1925830845.html

польша

варшава

россия

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польша, варшава, россия, сергей андреев, в мире