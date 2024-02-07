https://ria.ru/20240207/pogoda-1925845556.html

В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков

В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков

За сутки в Москве выпало 5 мм осадков, что составляет треть от декадной нормы февраля, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T08:12

2024-02-07T08:12

2024-02-07T08:12

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выпало 5 мм осадков, что составляет треть от декадной нормы февраля, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За сутки выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 1/3 от декадной нормы, которая составляет 15,7 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москву вернулись нормальные февральские морозы. "На базовой метеостанции ВДНХ, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце. Под утро в столице мороз окреп до минус 10,6, по области столбики термометров колебались от минус 8 до минус 18, что соответствует многолетней норме", - рассказал он.

https://ria.ru/20240130/ottepel-1924261689.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода