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В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков
В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков
За сутки в Москве выпало 5 мм осадков, что составляет треть от декадной нормы февраля, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T08:12
2024-02-07T08:12
2024-02-07T08:12
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выпало 5 мм осадков, что составляет треть от декадной нормы февраля, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "За сутки выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 1/3 от декадной нормы, которая составляет 15,7 миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Москву вернулись нормальные февральские морозы. "На базовой метеостанции ВДНХ, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце. Под утро в столице мороз окреп до минус 10,6, по области столбики термометров колебались от минус 8 до минус 18, что соответствует многолетней норме", - рассказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
В Москве за сутки выпало пять миллиметров осадков
В Москве за сутки выпала треть декадной нормы осадков февраля
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выпало 5 мм осадков, что составляет треть от декадной нормы февраля, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За сутки выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 1/3 от декадной нормы, которая составляет 15,7 миллиметра", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в Москву
вернулись нормальные февральские морозы.
"На базовой метеостанции ВДНХ, минувшая ночь стала самой холодной в текущем месяце. Под утро в столице мороз окреп до минус 10,6, по области столбики термометров колебались от минус 8 до минус 18, что соответствует многолетней норме", - рассказал он.
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