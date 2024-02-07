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Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья - РИА Новости, 07.02.2024
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Новости Подмосковья
 
16:50 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925975610.html
Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья
Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья - РИА Новости, 07.02.2024
Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья
С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега, объем снега составил 107 тысяч грузовых машин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:50
2024-02-07T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
балашиха
алексей гержик
жкх
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега, объем снега составил 107 тысяч грузовых машин, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что с начала декабря в регионе выпало около 220% месячной нормы осадков. Для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии дорожники ежедневно чистят и обрабатывают покрытие проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, а также вывозят снег. "Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега с региональной сети и более 1,8 миллиона кубометров с муниципальных дорог. Наибольший объем работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде", – сказал Гержик, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что контроль хода и качества работ проводится с помощью автоматизированных систем РНИС (навигационной системы) и СКПДИ (контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры). Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила парковки – не оставлять транспортные средства в неположенных местах - это поможет своевременно убрать снег и обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта.
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московская область (подмосковье), раменское, балашиха, алексей гержик, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменское, Балашиха, Алексей Гержик, ЖКХ

Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья

© РИА Новости / Яков АндреевВывоз снега
Вывоз снега - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Вывоз снега
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега, объем снега составил 107 тысяч грузовых машин, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что с начала декабря в регионе выпало около 220% месячной нормы осадков. Для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии дорожники ежедневно чистят и обрабатывают покрытие проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, а также вывозят снег.
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"Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега с региональной сети и более 1,8 миллиона кубометров с муниципальных дорог. Наибольший объем работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде", – сказал Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что контроль хода и качества работ проводится с помощью автоматизированных систем РНИС (навигационной системы) и СКПДИ (контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры).
Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила парковки – не оставлять транспортные средства в неположенных местах - это поможет своевременно убрать снег и обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РаменскоеБалашихаАлексей ГержикЖКХ
 
 
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