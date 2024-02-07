https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925975610.html

Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья

Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья - РИА Новости, 07.02.2024

Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожники Подмосковья

С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега, объем снега составил 107 тысяч грузовых машин, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:50

2024-02-07T16:50

2024-02-07T16:50

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега, объем снега составил 107 тысяч грузовых машин, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик отметил, что с начала декабря в регионе выпало около 220% месячной нормы осадков. Для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии дорожники ежедневно чистят и обрабатывают покрытие проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, а также вывозят снег. "Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега с региональной сети и более 1,8 миллиона кубометров с муниципальных дорог. Наибольший объем работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде", – сказал Гержик, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что контроль хода и качества работ проводится с помощью автоматизированных систем РНИС (навигационной системы) и СКПДИ (контроль и планирование работ в области дорожной инфраструктуры). Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила парковки – не оставлять транспортные средства в неположенных местах - это поможет своевременно убрать снег и обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта.

https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925940944.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, балашиха, алексей гержик, жкх