https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925958836.html
Свыше 200 мотоциклистов поучаствовали в соревнованиях в Подмосковье
Свыше 200 мотоциклистов поучаствовали в соревнованиях в Подмосковье - РИА Новости, 07.02.2024
Свыше 200 мотоциклистов поучаствовали в соревнованиях в Подмосковье
В подмосковных Мытищах свыше 200 мотоциклистов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:06
2024-02-07T16:06
2024-02-07T16:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
валерий чкалов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В подмосковных Мытищах свыше 200 мотоциклистов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Соревнования прошли в деревне Бородино. Там собрались 35 команд из разных регионов страны. Организаторы мероприятия - автоклуб Федеральной службы охраны России (ФСО) и клуб "Галоакс". Заезды проходили по пяти направлениям: для участников до 35 лет – "Юноши" (шипы), "Открытый" (шипы); для участников после 35 лет –"Открытый" (шипы), "Открытый" (без шипов) и для мотоциклов 750 кубических сантиметров с колясками без шипов. Длина трассы составила 3,5 километра. Особенностью соревнования стало то, что победителей определяли по результатам финиша последнего члена команды. Всем девушкам в конце гонки в качестве приятного бонуса вручили букет тюльпанов. "Это один, возможно, единственный командный зачет. Здесь выигрывает не тот, кто первый, а тот, кто последний в команде. Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе", – сказал генеральный директор "Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ" Павел Медведков, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году. В 2024 году исполнилось 85 лет с первого дня проведения подобных соревнований. На территории Подмосковья мотокросс проводится девятый раз. "Чкаловский мотокросс является одним из старейших. Впервые он прошел 85 лет назад, в память о погибшем при испытательном полете Валерии Чкалове. Неизменными с тех пор остаются главные принципы: сохранение командного духа, нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях", – отметил статс-секретарь, заместитель директора ФСО, генерал-полковник Виктор Шлемин. В пресс-службе уточнили, что 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова. Он был не только легендарным авиатором, но еще и большим любителем гонок на мотоциклах. По итогам заезда победу в мотокроссе одержала команда "ММТ Мотоспорт" из Москвы. Ей достался главный приз – керамическая ваза с портретом Чкалова, изготовленная в 1939 году. Данный приз является переходящим и хранится в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.
https://ria.ru/20240207/podmoskove-1925940944.html
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925726623.html
https://ria.ru/20240204/snegopad-1925330335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мытищи, валерий чкалов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Валерий Чкалов
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В подмосковных Мытищах свыше 200 мотоциклистов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу на приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Соревнования прошли в деревне Бородино
. Там собрались 35 команд из разных регионов страны. Организаторы мероприятия - автоклуб Федеральной службы охраны России (ФСО) и клуб "Галоакс".
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Заезды проходили по пяти направлениям: для участников до 35 лет – "Юноши" (шипы), "Открытый" (шипы); для участников после 35 лет –"Открытый" (шипы), "Открытый" (без шипов) и для мотоциклов 750 кубических сантиметров с колясками без шипов.
Длина трассы составила 3,5 километра. Особенностью соревнования стало то, что победителей определяли по результатам финиша последнего члена команды. Всем девушкам в конце гонки в качестве приятного бонуса вручили букет тюльпанов.
"Это один, возможно, единственный командный зачет. Здесь выигрывает не тот, кто первый, а тот, кто последний в команде. Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе", – сказал генеральный директор "Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ" Павел Медведков, его слова приводит пресс-служба.
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Там уточнили, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году. В 2024 году исполнилось 85 лет с первого дня проведения подобных соревнований. На территории Подмосковья мотокросс проводится девятый раз.
"Чкаловский мотокросс является одним из старейших. Впервые он прошел 85 лет назад, в память о погибшем при испытательном полете Валерии Чкалове. Неизменными с тех пор остаются главные принципы: сохранение командного духа, нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях", – отметил статс-секретарь, заместитель директора ФСО, генерал-полковник Виктор Шлемин.
В пресс-службе уточнили, что 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова. Он был не только легендарным авиатором, но еще и большим любителем гонок на мотоциклах.
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По итогам заезда победу в мотокроссе одержала команда "ММТ Мотоспорт" из Москвы
. Ей достался главный приз – керамическая ваза с портретом Чкалова, изготовленная в 1939 году. Данный приз является переходящим и хранится в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.