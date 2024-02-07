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Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане
Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане - РИА Новости, 07.02.2024
Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане
Общее число жертв, погремевших ранее в среду в Пакистанской провинции Белуджистан двух взрывов выросло до 27 человек, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:20
2024-02-07T17:20
2024-02-07T17:31
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ИСЛАМАБАД, 7 фев – РИА Новости. Общее число жертв, погремевших ранее в среду в Пакистанской провинции Белуджистан двух взрывов выросло до 27 человек, рассказал РИА Новости пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра провинции Белуджистан Бабар Юсуфзай.Ранее местный телеканал Geo передал, что число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения. До этого телеканал сообщал о 25 погибших в общей сумме и более 40 пострадавших.Первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин. Второй произошел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии "Ассамблея исламских священнослужителей" (JUI-F)."Общее число жертв взрывов в регионе - 27 человек. До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрывы на юго-западе Пакистана… власти ожидают новых нападений и взрывов сегодня и завтра во время всеобщих выборов, и правоохранители приведены в состояние готовности", - сказал Юсуфзай.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, белуджистан
В мире, Пакистан, Белуджистан
Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане
Власти: никто не взял ответственность за взрывы на юго-западе Пакистана
ИСЛАМАБАД, 7 фев – РИА Новости. Общее число жертв, погремевших ранее в среду в Пакистанской провинции Белуджистан двух взрывов выросло до 27 человек, рассказал РИА Новости пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра провинции Белуджистан Бабар Юсуфзай.
Ранее местный телеканал Geo передал, что число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения. До этого телеканал сообщал о 25 погибших в общей сумме и более 40 пострадавших.
Первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин. Второй произошел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии "Ассамблея исламских священнослужителей" (JUI-F).
"Общее число жертв взрывов в регионе - 27 человек. До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрывы на юго-западе Пакистана… власти ожидают новых нападений и взрывов сегодня и завтра во время всеобщих выборов, и правоохранители приведены в состояние готовности", - сказал Юсуфзай.
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