https://ria.ru/20240207/pakistan-1925982617.html

Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане

Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане - РИА Новости, 07.02.2024

Ни одна сторона не взяла ответственность за взрывы в Пакистане

Общее число жертв, погремевших ранее в среду в Пакистанской провинции Белуджистан двух взрывов выросло до 27 человек, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:20

2024-02-07T17:20

2024-02-07T17:31

в мире

пакистан

белуджистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925983303_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_96cb0409b2048c141059b0b42e0812dd.jpg

ИСЛАМАБАД, 7 фев – РИА Новости. Общее число жертв, погремевших ранее в среду в Пакистанской провинции Белуджистан двух взрывов выросло до 27 человек, рассказал РИА Новости пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра провинции Белуджистан Бабар Юсуфзай.Ранее местный телеканал Geo передал, что число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения. До этого телеканал сообщал о 25 погибших в общей сумме и более 40 пострадавших.Первый взрыв прогремел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин. Второй произошел на главном базаре округа Кила-Сайфулла у штаб-квартиры партии "Ассамблея исламских священнослужителей" (JUI-F)."Общее число жертв взрывов в регионе - 27 человек. До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрывы на юго-западе Пакистана… власти ожидают новых нападений и взрывов сегодня и завтра во время всеобщих выборов, и правоохранители приведены в состояние готовности", - сказал Юсуфзай.

https://ria.ru/20240205/pakistan-1925398326.html

пакистан

белуджистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, белуджистан