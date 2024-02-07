https://ria.ru/20240207/pakistan-1925947820.html

Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28

Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28 - РИА Новости, 07.02.2024

Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28

Число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения, передает местный телеканал... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:16

2024-02-07T15:16

2024-02-07T17:26

в мире

пакистан

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения, передает местный телеканал Geo. Ранее телеканал сообщал о 25 погибших и более 40 пострадавших. "Пятнадцать человек погибли в Пишине и еще 13 в Килла-Сайфулла", - говорится в сообщении телеканала. По данным Geo, число пострадавших превысило 50. Оба взрыва произошли около офисов кандидатов на выборы. Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.

https://ria.ru/20240207/ingushetiya-1925878799.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан