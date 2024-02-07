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Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28 - РИА Новости, 07.02.2024
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15:16 07.02.2024 (обновлено: 17:26 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/pakistan-1925947820.html
Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28
Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28 - РИА Новости, 07.02.2024
Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28
Число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения, передает местный телеканал... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:16
2024-02-07T17:26
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения, передает местный телеканал Geo. Ранее телеканал сообщал о 25 погибших и более 40 пострадавших. "Пятнадцать человек погибли в Пишине и еще 13 в Килла-Сайфулла", - говорится в сообщении телеканала. По данным Geo, число пострадавших превысило 50. Оба взрыва произошли около офисов кандидатов на выборы. Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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в мире, пакистан
В мире, Пакистан
Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28

Число погибших при взрывах в Пакистане увеличилось до 28, 50 пострадали

© AP Photo / Asad UllahСотрудники службы безопасности осматривают место взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. 7 февраля 2024
Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Asad Ullah
Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. 7 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при взрывах в городах Пишин и Килла-Сайфулла на юго-западе Пакистана достигло 28, более 50 человек получили ранения, передает местный телеканал Geo.
Ранее телеканал сообщал о 25 погибших и более 40 пострадавших.
"Пятнадцать человек погибли в Пишине и еще 13 в Килла-Сайфулла", - говорится в сообщении телеканала.
По данным Geo, число пострадавших превысило 50. Оба взрыва произошли около офисов кандидатов на выборы.
Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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