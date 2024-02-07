https://ria.ru/20240207/pakistan-1925882336.html
Число погибших при взрыве у здания партии в Пакистане выросло до 12
Число погибших при взрыве у здания партии в Пакистане выросло до 12 - РИА Новости, 07.02.2024
Число погибших при взрыве у здания партии в Пакистане выросло до 12
Число погибших при взрыве на юго-западе Пакистана выросло до 12, число пострадавших превысило 30, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:29
2024-02-07T11:29
2024-02-07T11:49
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости/Прайм. Число погибших при взрыве на юго-западе Пакистана выросло до 12, число пострадавших превысило 30, сообщает телеканал Geo.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на власти передавало, что взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, восемь человек погибли, несколько пострадали."По меньшей мере 12 человек погибли, и более 30 получили ранения... в результате взрыва возле офиса независимой партии-кандидата в Пишине в Белуджистане", - сообщает телеканал Geo.По данным телеканала, взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии"."Независимый кандидат не присутствовал в своем кабинете, когда произошел взрыв в Пишине", - добавляет телеканал.Как сообщил телеканалу кандидат Асфанд Яр Хана Какар, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
https://ria.ru/20240205/pakistan-1925398326.html
https://ria.ru/20230730/pakistan-1887220906.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пакистан, белуджистан
В мире, Пакистан, Белуджистан
Число погибших при взрыве у здания партии в Пакистане выросло до 12
Число пострадавших при взрыве у здания партии в Пакистане превысило 30 человек
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости/Прайм. Число погибших при взрыве на юго-западе Пакистана выросло до 12, число пострадавших превысило 30, сообщает телеканал Geo.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на власти передавало, что взрыв произошел у штаб-квартиры политической партии кандидата округа Пишин провинции Белуджистан
на юго-западе Пакистана, восемь человек погибли, несколько пострадали.
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"По меньшей мере 12 человек погибли, и более 30 получили ранения... в результате взрыва возле офиса независимой партии-кандидата в Пишине в Белуджистане", - сообщает телеканал Geo.
По данным телеканала, взрыв произошел возле политического офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара в Ханозайском районе Пишина. Как рассказал телеканалу врач местной больницы, пострадавшие были госпитализированы, и большая часть из них находятся в "критическом состоянии".
"Независимый кандидат не присутствовал в своем кабинете, когда произошел взрыв в Пишине", - добавляет телеканал.
Как сообщил телеканалу кандидат Асфанд Яр Хана Какар, взрыв произошел в мотоцикле возле его избирательного штаба.
Всеобщие выборы в Пакистане, по итогам которых будет сформировано правительство без приставки "исполняющее обязанности", состоятся 8 февраля.
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