"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе
Globe and Mail: Запад прекратит финансировать Украину из-за отставки Залужного
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев —РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл.
"Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром <…> как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо", — отметил он.
Хорнкасл также выразил опасения, что Зеленскому и Залужному не удастся разрешить все имеющиеся между ними разногласия, а это, в свою очередь, будет иметь роковые последствия для Украины.
"Кажется, это будет решающий год в конфликте России и Украины. Проблема для Украины, однако, заключается в том, что внутренняя политика может помешать ей выдержать надвигающийся "шторм". Так, план Владимира Зеленского "перезагрузить" руководство страны и снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного не предвещает ничего хорошего и играет на руку Москве", — резюмировал обозреватель.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.