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"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе - РИА Новости, 07.02.2024
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10:11 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html
"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе
"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе - РИА Новости, 07.02.2024
"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:11
2024-02-07T10:11
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валерий залужный
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МОСКВА, 7 фев —РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл."Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром &lt;…&gt; как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо", — отметил он.Хорнкасл также выразил опасения, что Зеленскому и Залужному не удастся разрешить все имеющиеся между ними разногласия, а это, в свою очередь, будет иметь роковые последствия для Украины."Кажется, это будет решающий год в конфликте России и Украины. Проблема для Украины, однако, заключается в том, что внутренняя политика может помешать ей выдержать надвигающийся "шторм". Так, план Владимира Зеленского "перезагрузить" руководство страны и снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного не предвещает ничего хорошего и играет на руку Москве", — резюмировал обозреватель.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240206/korporatsii-1925625573.html
https://ria.ru/20240207/galstuk-1925850035.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе

Globe and Mail: Запад прекратит финансировать Украину из-за отставки Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев —РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл.
"Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром <…> как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо", — отметил он.
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Хорнкасл также выразил опасения, что Зеленскому и Залужному не удастся разрешить все имеющиеся между ними разногласия, а это, в свою очередь, будет иметь роковые последствия для Украины.
"Кажется, это будет решающий год в конфликте России и Украины. Проблема для Украины, однако, заключается в том, что внутренняя политика может помешать ей выдержать надвигающийся "шторм". Так, план Владимира Зеленского "перезагрузить" руководство страны и снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного не предвещает ничего хорошего и играет на руку Москве", — резюмировал обозреватель.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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