https://ria.ru/20240207/otstavka-1925860392.html

"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе

"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе - РИА Новости, 07.02.2024

"На руку Москве": Зеленского предупредили о серьезном ударе

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:11

2024-02-07T10:11

2024-02-07T10:11

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владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев —РИА Новости. Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного создаст дополнительные проблемы для Киева в получении финансовой и военной помощи, пишет обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл."Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром <…> как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо", — отметил он.Хорнкасл также выразил опасения, что Зеленскому и Залужному не удастся разрешить все имеющиеся между ними разногласия, а это, в свою очередь, будет иметь роковые последствия для Украины."Кажется, это будет решающий год в конфликте России и Украины. Проблема для Украины, однако, заключается в том, что внутренняя политика может помешать ей выдержать надвигающийся "шторм". Так, план Владимира Зеленского "перезагрузить" руководство страны и снять с должности главкома ВСУ Валерия Залужного не предвещает ничего хорошего и играет на руку Москве", — резюмировал обозреватель.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240206/korporatsii-1925625573.html

https://ria.ru/20240207/galstuk-1925850035.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины