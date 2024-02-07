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Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 07.02.2024
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21:16 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/otnosheniya-1926033880.html
Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией
Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 07.02.2024
Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но в ближайшее время их улучшение невозможно. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T21:16
2024-02-07T21:16
россия
молдавия
кишинев
майя санду
михай попшой
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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но в ближайшее время их улучшение невозможно. "Учитывая реалии сегодняшнего дня, сложно видеть в ближайшее время значительное улучшение отношений с Россией. К большому нашему сожалению. Мы не можем говорить о нормализации отношений, Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения - это пока подождет", - заявил Попшой. Кроме того, самому Попою на сегодняшний день запрещен въезд в РФ. Это решение было принято в августе прошлого года в ответ на сокращение штата посольства России в Кишиневе. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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россия, молдавия, кишинев, майя санду, михай попшой
Россия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Михай Попшой
Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией

Попшой: Кишинев хотел бы улучшить отношения с Москвой, но пока это невозможно

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но в ближайшее время их улучшение невозможно.
«
"Учитывая реалии сегодняшнего дня, сложно видеть в ближайшее время значительное улучшение отношений с Россией. К большому нашему сожалению. Мы не можем говорить о нормализации отношений, Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения - это пока подождет", - заявил Попшой.
Кроме того, самому Попою на сегодняшний день запрещен въезд в РФ. Это решение было принято в августе прошлого года в ответ на сокращение штата посольства России в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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