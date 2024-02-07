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Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией

Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 07.02.2024

Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но в ближайшее время их улучшение невозможно. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T21:16

2024-02-07T21:16

2024-02-07T21:16

россия

молдавия

кишинев

майя санду

михай попшой

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КИШИНЕВ, 7 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но в ближайшее время их улучшение невозможно. "Учитывая реалии сегодняшнего дня, сложно видеть в ближайшее время значительное улучшение отношений с Россией. К большому нашему сожалению. Мы не можем говорить о нормализации отношений, Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения - это пока подождет", - заявил Попшой. Кроме того, самому Попою на сегодняшний день запрещен въезд в РФ. Это решение было принято в августе прошлого года в ответ на сокращение штата посольства России в Кишиневе. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html

россия

молдавия

кишинев

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россия, молдавия, кишинев, майя санду, михай попшой