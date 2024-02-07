https://ria.ru/20240207/oruzhie-1925977995.html

Посол России назвал идею транзита ядерного оружия через Финляндию опасной

Посол России назвал идею транзита ядерного оружия через Финляндию опасной - РИА Новости, 07.02.2024

Посол России назвал идею транзита ядерного оружия через Финляндию опасной

Идея транзита ядерного оружия через Финляндию, которая сейчас активно обсуждается в ходе предвыборных кампаний кандидатов в президенты страны, опасна и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:02

2024-02-07T17:02

2024-02-07T17:04

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Идея транзита ядерного оружия через Финляндию, которая сейчас активно обсуждается в ходе предвыборных кампаний кандидатов в президенты страны, опасна и непредсказуема, Россия рассчитывает на благоразумие Финляндии в этом вопросе, заявил РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов."С сожалением приходится констатировать, что "военная паника" затронула и эту сферу. В ходе идущей сейчас в Финляндии кампании по выборам президента страны некоторые кандидаты не исключают возможность разрешить как минимум транзит ядерного оружия через финскую территорию. Такой шаг был бы крайне опасным и непредсказуемым, особенно в нынешней непростой международной обстановке. Рассчитываем, что благоразумие в этом вопросе возобладает", - сказал он.На данный момент финское законодательство запрещает ввозить на территорию страны ядерные взрывные устройства, уточнил Кузнецов.В ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты Финляндии неоднократно обсуждался вопрос транзита ядерного оружия через территорию страны.Бывший премьер Александр Стубб, лидировавший в первом туре выборов, выступает за разрешение транзита и временное размещения ядерного оружия в Финляндии, а также не исключает возможность изменения финского законодательства по этому вопросу.Экс-глава МИД Пекка Хаависто, который также вышел во второй тур выборов, выступает против даже транзита ядерного оружия. По данным последних опросов, Хаависто набирает меньшую поддержку среди избирателей.Действующее законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии.

https://ria.ru/20240201/zayavlenie-1924876667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, финляндия, в мире