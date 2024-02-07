"Спираль смерти": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: потеря Одессы станет катастрофой для Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Утрата Одессы, если России потребуется освободить этот город, обернется для украинского руководства полной катастрофой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
"Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии. <…> Они скажут, чтобы украинцы держались от них подальше", — отметил он.
Джонсон добавил, что по окончании конфликта Украина, вероятно, перестанет существовать как государство, поскольку она уже лишилась важных регионов и большой части населения.
"Мы увидим, как Украина войдет в спираль смерти. Она после этого не восстановится", — сделал вывод эксперт.
После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных результатов в зоне специальной военной операции. Так, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.