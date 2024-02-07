https://ria.ru/20240207/odessa-1925917998.html

"Спираль смерти": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы

"Спираль смерти": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы - РИА Новости, 07.02.2024

"Спираль смерти": Зеленского предупредили о катастрофе из-за Одессы

Утрата Одессы, если России потребуется освободить этот город, обернется для украинского руководства полной катастрофой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:30

2024-02-07T13:30

2024-02-07T13:30

в мире

одесса

россия

украина

сергей шойгу

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Утрата Одессы, если России потребуется освободить этот город, обернется для украинского руководства полной катастрофой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии. <…> Они скажут, чтобы украинцы держались от них подальше", — отметил он.Джонсон добавил, что по окончании конфликта Украина, вероятно, перестанет существовать как государство, поскольку она уже лишилась важных регионов и большой части населения."Мы увидим, как Украина войдет в спираль смерти. Она после этого не восстановится", — сделал вывод эксперт.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных результатов в зоне специальной военной операции. Так, на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240207/galstuk-1925850035.html

https://ria.ru/20240207/kapitulyatsiya-1925888191.html

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в мире, одесса, россия, украина, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины