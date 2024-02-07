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Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров - РИА Новости, 07.02.2024
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22:43 07.02.2024 (обновлено: 22:58 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/obstrel-1926040748.html
Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров
Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров - РИА Новости, 07.02.2024
Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров
Крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей в результате подрыва автомобиля,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T22:43
2024-02-07T22:58
в мире
хезболла
багдад (город)
ирак
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ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей в результате подрыва автомобиля, предположительно, дроном на востоке Багдада, говорится в сообщении в Telegram-канале группировки."Мы объявляем о мученической кончине одного из руководителей "Кетаиб Хезболлах" Абу Бакира ас-Саади, известного по прозвищу Абу Бакер Дияли, в результате атаки на автомобиль на востоке Багдада", - говорится в сообщении группировки.Ранее источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил, что трое человек погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва гражданского автомобиля, предположительно, с помощью дрона на востоке Багдада.
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в мире, хезболла, багдад (город), ирак
В мире, Хезболла, Багдад (город), Ирак
Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров

"Кетаиб Хезболла" подтвердила гибель одного из лидеров при подрыве авто

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей в результате подрыва автомобиля, предположительно, дроном на востоке Багдада, говорится в сообщении в Telegram-канале группировки.
«
"Мы объявляем о мученической кончине одного из руководителей "Кетаиб Хезболлах" Абу Бакира ас-Саади, известного по прозвищу Абу Бакер Дияли, в результате атаки на автомобиль на востоке Багдада", - говорится в сообщении группировки.
Ранее источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил, что трое человек погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва гражданского автомобиля, предположительно, с помощью дрона на востоке Багдада.
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