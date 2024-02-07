https://ria.ru/20240207/obstrel-1926040748.html

Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров

Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров - РИА Новости, 07.02.2024

Иракская вооруженная группировка объявила о гибели одного из лидеров

Крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей в результате подрыва автомобиля,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:43

2024-02-07T22:43

2024-02-07T22:58

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ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Крупнейшая иракская шиитская вооруженная группировка "Кетаиб Хезболлах" подтвердила гибель одного из своих руководителей в результате подрыва автомобиля, предположительно, дроном на востоке Багдада, говорится в сообщении в Telegram-канале группировки."Мы объявляем о мученической кончине одного из руководителей "Кетаиб Хезболлах" Абу Бакира ас-Саади, известного по прозвищу Абу Бакер Дияли, в результате атаки на автомобиль на востоке Багдада", - говорится в сообщении группировки.Ранее источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил, что трое человек погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва гражданского автомобиля, предположительно, с помощью дрона на востоке Багдада.

https://ria.ru/20240207/vzryv-1926038914.html

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в мире, хезболла, багдад (город), ирак