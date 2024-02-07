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Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 07.02.2024
Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Средства ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T20:50
2024-02-07T20:50
2024-02-07T20:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого февраля около 19.50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"
Минобороны: ПВО уничтожила пять снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью