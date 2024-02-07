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Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"

Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир" - РИА Новости, 07.02.2024

Над Белгородской областью сбили пять снарядов украинской РСЗО "Вампир"

Средства ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T20:50

2024-02-07T20:50

2024-02-07T20:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого февраля около 19.50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины