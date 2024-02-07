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ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925895806.html
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник
Украинская армия в течение дня нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:12
2024-02-07T12:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинские вооруженные силы нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 15 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались населенных пунктов: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город)
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 34 удара по населенным пунктам Херсонской области

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 7 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 34 удара из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени дня украинские вооруженные силы нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 15 ударов", - сообщил источник.
Под обстрелами оказались населенных пунктов: Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Пролетарка, Песчановка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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