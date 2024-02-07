https://ria.ru/20240207/obstrel-1925894139.html
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
Не менее 8 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:05
2024-02-07T12:05
2024-02-07T12:05
специальная военная операция на украине
белгородская область
чернянский район
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Не менее 8 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 февраля. Общее количество выпущенных по семи районам снарядов из артиллерии составило 19. Чернянский район, который находится в северо-восточной части региона и не граничит с Украиной, второй день подряд подвергся обстрелу дронами-камикадзе. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект, семь домовладений и сельхозпредприятие. "В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Над селом Толоконное сбит БПЛА противника… В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств посажен квадрокоптер со взрывным устройством", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе три раза из миномета обстреляна окраина села Почаево. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил Гладков. По словам главы области, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязово, Теребрено и Староселье выпущено в сумме 8 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Село Вознесеновка подверглось атаке с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника с последующей детонацией пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. По МАПП "Шебекино" выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Белянка совершил падение дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков. Также в Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух беспилотников. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, второй БПЛА уничтожен в воздухе, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925891823.html
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белгородская область, чернянский район, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Чернянский район, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
Гладков: не менее 8 беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости.
Не менее 8 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 февраля. Общее количество выпущенных по семи районам снарядов из артиллерии составило 19. Чернянский район, который находится в северо-восточной части региона и не граничит с Украиной, второй день подряд подвергся обстрелу дронами-камикадзе. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект, семь домовладений и сельхозпредприятие.
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"В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Над селом Толоконное сбит БПЛА противника… В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств посажен квадрокоптер со взрывным устройством", - написал Гладков.
Он добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе три раза из миномета обстреляна окраина села Почаево. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил Гладков.
По словам главы области, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязово, Теребрено и Староселье выпущено в сумме 8 артиллерийских снарядов.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Село Вознесеновка подверглось атаке с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника с последующей детонацией пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. По МАПП "Шебекино" выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Белянка совершил падение дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков.
Также в Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух беспилотников. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, второй БПЛА уничтожен в воздухе, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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