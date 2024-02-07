https://ria.ru/20240207/obstrel-1925894139.html

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки

Не менее 8 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:05

2024-02-07T12:05

2024-02-07T12:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

чернянский район

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Не менее 8 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 февраля. Общее количество выпущенных по семи районам снарядов из артиллерии составило 19. Чернянский район, который находится в северо-восточной части региона и не граничит с Украиной, второй день подряд подвергся обстрелу дронами-камикадзе. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект, семь домовладений и сельхозпредприятие. "В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Над селом Толоконное сбит БПЛА противника… В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств посажен квадрокоптер со взрывным устройством", - написал Гладков. Он добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе три раза из миномета обстреляна окраина села Почаево. На окраине села Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил Гладков. По словам главы области, в Краснояружском районе по окраинам сёл Вязово, Теребрено и Староселье выпущено в сумме 8 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено 3 прилета. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Село Вознесеновка подверглось атаке с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника с последующей детонацией пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия. По МАПП "Шебекино" выпущено 3 минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Белянка совершил падение дрон-камикадзе", - подчеркнул Гладков. Также в Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух беспилотников. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, второй БПЛА уничтожен в воздухе, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925891823.html

https://ria.ru/20240207/bespilotniki-1925868752.html

https://ria.ru/20240206/vyplaty-1925719800.html

белгородская область

чернянский район

украина

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белгородская область, чернянский район, украина, вячеслав гладков