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ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут - РИА Новости, 07.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925891823.html
ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут
ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут
Украинские войска выпустили за 25 минут 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Еленовке и Ясиноватскому району, сообщило в среду... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:59
2024-02-07T11:59
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
украина
нато
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили за 25 минут 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Еленовке и Ясиноватскому району, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:10 – населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 11:15 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. За пять минут с 11.30 по два раза обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по шесть снарядов указанного калибра. О последствиях во всех случаях не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240207/zapad-1925877885.html
https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html
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донецк, макеевка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Украина, НАТО
ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут

Украинские войска выпустили по ДНР за 25 минут 22 снаряда натовского калибра

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили за 25 минут 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Еленовке и Ясиноватскому району, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:10 – населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 11:15 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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За пять минут с 11.30 по два раза обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по шесть снарядов указанного калибра. О последствиях во всех случаях не сообщается.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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