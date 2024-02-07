https://ria.ru/20240207/obstrel-1925891823.html

ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут

ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ выпустили по ДНР 22 снаряда за 25 минут

Украинские войска выпустили за 25 минут 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Еленовке и Ясиноватскому району, сообщило в среду... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:59

2024-02-07T11:59

2024-02-07T11:59

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили за 25 минут 22 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Еленовке и Ясиноватскому району, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 11:10 – населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров… 11:15 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. За пять минут с 11.30 по два раза обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по шесть снарядов указанного калибра. О последствиях во всех случаях не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240207/zapad-1925877885.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

донецк

макеевка

украина

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донецк, макеевка, украина, нато