https://ria.ru/20240207/obstrel-1925881410.html
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 07.02.2024
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:25
2024-02-07T11:25
2024-02-07T11:25
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 10.50 по 11.05 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке, а также Ясиноватскому району. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240207/sovfed-1925864297.html
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по территории ДНР
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ с 10.50 по 11.05 выпустили в общей сложности еще 17 снарядов того же калибра по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке, а также Ясиноватскому району.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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