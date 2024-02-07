https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html

Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту

Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 07.02.2024

Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту

В Республике Карелия сеть прачечных самообслуживания смогла закупить новое оборудование благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Карелия сеть прачечных самообслуживания смогла закупить новое оборудование благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект Натальи Шеремет вошел в число 43 социальных инициатив, которые поддержал местный Минэк в минувшем году. Осуществлять развитие бизнеса помогает президентский национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Грант помог предприятию "ОктаваПроф" приобрести дополнительное оборудование для одной из прачечных сети. Это помогло сократить время ожидания заказа клиентам и улучшить качество услуг. В настоящее время прачечные самообслуживания под отечественным брендом "Стирка.ком" работают в трех крупных микрорайонах Петрозаводска. Туда приносят вещи, с которыми не справляются бытовые стиральные машины – одеяла, пледы, куртки и пальто, чехлы на диваны, большие мягкие игрушки, спальные мешки, вместительные сумки, горнолыжную и прочую спортивную экипировку. "В наших прачечных установлено профессиональное оборудование, которое позволяет эффективно и качественно стирать и сушить любые крупные вещи, которые сложно постирать дома", – сказала Шеремет, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что за три месяца услугами прачечных "ОктаваПроф" уже воспользовались свыше 900 жителей и гостей Петрозаводска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия