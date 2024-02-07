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Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 07.02.2024
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17:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 07.02.2024
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту
В Республике Карелия сеть прачечных самообслуживания смогла закупить новое оборудование благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:46
2024-02-07T17:46
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Карелия сеть прачечных самообслуживания смогла закупить новое оборудование благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект Натальи Шеремет вошел в число 43 социальных инициатив, которые поддержал местный Минэк в минувшем году. Осуществлять развитие бизнеса помогает президентский национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Грант помог предприятию "ОктаваПроф" приобрести дополнительное оборудование для одной из прачечных сети. Это помогло сократить время ожидания заказа клиентам и улучшить качество услуг. В настоящее время прачечные самообслуживания под отечественным брендом "Стирка.ком" работают в трех крупных микрорайонах Петрозаводска. Туда приносят вещи, с которыми не справляются бытовые стиральные машины – одеяла, пледы, куртки и пальто, чехлы на диваны, большие мягкие игрушки, спальные мешки, вместительные сумки, горнолыжную и прочую спортивную экипировку. "В наших прачечных установлено профессиональное оборудование, которое позволяет эффективно и качественно стирать и сушить любые крупные вещи, которые сложно постирать дома", – сказала Шеремет, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что за три месяца услугами прачечных "ОктаваПроф" уже воспользовались свыше 900 жителей и гостей Петрозаводска.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия

Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту

© Фото : Официальный интернет-портал Республики КарелияНовое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Официальный интернет-портал Республики Карелия
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Республике Карелия сеть прачечных самообслуживания смогла закупить новое оборудование благодаря гранту в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект Натальи Шеремет вошел в число 43 социальных инициатив, которые поддержал местный Минэк в минувшем году. Осуществлять развитие бизнеса помогает президентский национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Грант помог предприятию "ОктаваПроф" приобрести дополнительное оборудование для одной из прачечных сети. Это помогло сократить время ожидания заказа клиентам и улучшить качество услуг.
В настоящее время прачечные самообслуживания под отечественным брендом "Стирка.ком" работают в трех крупных микрорайонах Петрозаводска. Туда приносят вещи, с которыми не справляются бытовые стиральные машины – одеяла, пледы, куртки и пальто, чехлы на диваны, большие мягкие игрушки, спальные мешки, вместительные сумки, горнолыжную и прочую спортивную экипировку.
"В наших прачечных установлено профессиональное оборудование, которое позволяет эффективно и качественно стирать и сушить любые крупные вещи, которые сложно постирать дома", – сказала Шеремет, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что за три месяца услугами прачечных "ОктаваПроф" уже воспользовались свыше 900 жителей и гостей Петрозаводска.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика Карелия
 
 
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