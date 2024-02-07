https://ria.ru/20240207/novorozhdennye-1925869763.html
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:47
2024-02-07T10:47
2024-02-07T10:47
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7 тысяч различных имен, сообщается на сайте мэра и правительства города. В тексте рассказали, что в Москве называют детей редкими и необычными именами. Так, по данным столичного управления записи актов гражданского состояния, в 2023 году малышам дали свыше 7 тысяч различных имен. "Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, - Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея", - говорится в тексте. Сообщается, что в список самых необычных мужских имён, которые дали москвичи свои детям, вошли Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай. "Нередко родители дают детям имена - производные от названия драгоценного камня. В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз", - говорится в тексте. Уточняется, что также москвичи стали чаще называть детей именами, которые имеют славянские корни. "Они либо состоят из двух основ — "свет" и "слав", либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб", "мил". В 2023 году в столице появились на свет Ярославы, Святославы, Богданы", - говорится в материале. Сообщается, что в Москве новорожденных часто называли Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир, Богдана, Святослава, Славяна, Радослава. "Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни", - уточнили в тексте.
https://ria.ru/20230721/putin-1885550819.html
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общество, москва, филиппины, тасмания, добрыня
Общество, Москва, Филиппины, Тасмания, Добрыня
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
ЗАГС: в Москве в 2023 году родились Малина и Фея, Зима и Неон
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7 тысяч различных имен, сообщается на сайте мэра
и правительства города.
В тексте рассказали, что в Москве называют детей редкими и необычными именами. Так, по данным столичного управления записи актов гражданского состояния, в 2023 году малышам дали свыше 7 тысяч различных имен.
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«
"Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, - Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея", - говорится в тексте.
Сообщается, что в список самых необычных мужских имён, которые дали москвичи свои детям, вошли Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.
"Нередко родители дают детям имена - производные от названия драгоценного камня. В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз", - говорится в тексте.
Уточняется, что также москвичи стали чаще называть детей именами, которые имеют славянские корни.
"Они либо состоят из двух основ — "свет" и "слав", либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб", "мил". В 2023 году в столице появились на свет Ярославы, Святославы, Богданы", - говорится в материале.
Сообщается, что в Москве новорожденных часто называли Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир, Богдана, Святослава, Славяна, Радослава.
"Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни", - уточнили в тексте.
В ЗАГС назвали самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве