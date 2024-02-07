Рейтинг@Mail.ru
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/novorozhdennye-1925869763.html
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве - РИА Новости, 07.02.2024
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:47
2024-02-07T10:47
общество
москва
филиппины
тасмания
добрыня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5aff0be23a8a25a968f63c187b27b56.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7 тысяч различных имен, сообщается на сайте мэра и правительства города. В тексте рассказали, что в Москве называют детей редкими и необычными именами. Так, по данным столичного управления записи актов гражданского состояния, в 2023 году малышам дали свыше 7 тысяч различных имен. "Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, - Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея", - говорится в тексте. Сообщается, что в список самых необычных мужских имён, которые дали москвичи свои детям, вошли Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай. "Нередко родители дают детям имена - производные от названия драгоценного камня. В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз", - говорится в тексте. Уточняется, что также москвичи стали чаще называть детей именами, которые имеют славянские корни. "Они либо состоят из двух основ — "свет" и "слав", либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб", "мил". В 2023 году в столице появились на свет Ярославы, Святославы, Богданы", - говорится в материале. Сообщается, что в Москве новорожденных часто называли Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир, Богдана, Святослава, Славяна, Радослава. "Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни", - уточнили в тексте.
https://ria.ru/20230721/putin-1885550819.html
https://radiosputnik.ru/20230511/zags-1870939142.html
москва
филиппины
тасмания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6573091fe77a8e05be8442a093137fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, филиппины, тасмания, добрыня
Общество, Москва, Филиппины, Тасмания, Добрыня
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

ЗАГС: в Москве в 2023 году родились Малина и Фея, Зима и Неон

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Малина и Фея, Зима и Неон вошли в список необычных имен, которыми москвичи назвали детей в 2023 году, всего в столице в прошлом году зарегистрировали более 7 тысяч различных имен, сообщается на сайте мэра и правительства города.
В тексте рассказали, что в Москве называют детей редкими и необычными именами. Так, по данным столичного управления записи актов гражданского состояния, в 2023 году малышам дали свыше 7 тысяч различных имен.
Жительница Санкт-Петербурга с новорожденным сыном - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин
21 июля 2023, 16:39
«
"Москвичи выбирают для своих дочерей необычные женские имена. Так, в столице теперь живут Венера, Феврония, Эллада, Малина, Весна, Ангела, Фея, Нектария, Апрелия, Персея, Вселена, Благодария. Девочкам давали и имена, связанные с географическими названиями, - Россияна, Северина, Филиппина, Тасмания, Сицилия, Енисея", - говорится в тексте.
Сообщается, что в список самых необычных мужских имён, которые дали москвичи свои детям, вошли Марс, Август, Урал, Ромео, Север, Енисей, а также Маркс, Семислав, Неон, Златозар, Зима, Алтай.
"Нередко родители дают детям имена - производные от названия драгоценного камня. В 2023-м в столице родилась 481 девочка с именем Агата, 12 Александрин, одна Сапфира и одна Рубина, а также шесть мальчиков по имени Алмаз", - говорится в тексте.
Уточняется, что также москвичи стали чаще называть детей именами, которые имеют славянские корни.
"Они либо состоят из двух основ — "свет" и "слав", либо имеют корни "яр", "мир", "бог", "люб", "мил". В 2023 году в столице появились на свет Ярославы, Святославы, Богданы", - говорится в материале.
Сообщается, что в Москве новорожденных часто называли Святозар, Родослав, Яр, Ярополк, Любомир, Богдана, Святослава, Славяна, Радослава.
"Кроме того, в 2023 году в Москве родились 17 малышек Ясн, семь Ясений и 52 мальчика Добрыни", - уточнили в тексте.
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В ЗАГС назвали самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве
11 мая 2023, 08:47
 
ОбществоМоскваФилиппиныТасманияДобрыня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала