Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/napadenie-1925949726.html
Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка
Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024
Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка
Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту публикаций в Telegram-каналах о нападении собак на ребенка в Волжском районе, в результате... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:20
2024-02-07T15:20
происшествия
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту публикаций в Telegram-каналах о нападении собак на ребенка в Волжском районе, в результате инцидента ребенок был госпитализирован, сообщили журналистам в надзорном ведомстве. В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье, сообщили в региональной прокуратуре. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях сообщается, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева."Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной следственным органом.
https://ria.ru/20240206/sobaki-1925761254.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка

Прокуратура Самарской области проверяет сведения о нападении собак на ребенка

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту публикаций в Telegram-каналах о нападении собак на ребенка в Волжском районе, в результате инцидента ребенок был госпитализирован, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье, сообщили в региональной прокуратуре. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях сообщается, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева.
«
"Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной следственным органом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
СК возбудит дело после нападения бродячих собак на девочку в Астрахани
6 февраля, 17:41
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала