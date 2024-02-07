https://ria.ru/20240207/napadenie-1925949726.html

Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка

Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка - РИА Новости, 07.02.2024

Прокуратура Самарской области проверяет данные о нападении собак на ребенка

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту публикаций в Telegram-каналах о нападении собак на ребенка в Волжском районе, в результате... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:20

2024-02-07T15:20

2024-02-07T15:20

происшествия

самарская область

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САМАРА, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту публикаций в Telegram-каналах о нападении собак на ребенка в Волжском районе, в результате инцидента ребенок был госпитализирован, сообщили журналистам в надзорном ведомстве. В среду ряд Telegram-каналов опубликовали данные о нападении собак на мальчика на улице Победы в селе Черноречье, сообщили в региональной прокуратуре. В результате ребенок попал в больницу из-за укусов на ногах. В публикациях сообщается, что на мальчика напали немецкая овчарка и собака породы кане-корсо. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что у обеих собак есть хозяева."Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, организованной следственным органом.

https://ria.ru/20240206/sobaki-1925761254.html

самарская область

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происшествия, самарская область