https://ria.ru/20240207/nagrazhdenie-1926014125.html

Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа

Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа - РИА Новости, 07.02.2024

Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа

Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году пройдет в два этапа в Сириусе и в Москве, говорится в сообщении Института... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:16

2024-02-07T19:16

2024-02-07T19:23

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москва

институт развития интернета

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году пройдет в два этапа в Сириусе и в Москве, говорится в сообщении Института развития интернета (ИРИ). "Церемония награждения победителей главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдет в два дня", - говорится в сообщении. Всего на соискание наград было подано более тысячи социально ориентированных проектов разных форматов. Премия насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Первая часть премии пройдет 5 марта 2024 года в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. "ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. Мы видим, что талантов на рынке много, и Национальная премия интернет-контента – один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнерами премии. Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт", - отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, его слова приводятся в сообщении. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях.

https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html

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москва, институт развития интернета, россия