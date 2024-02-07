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Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа - РИА Новости, 07.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:16 07.02.2024 (обновлено: 19:23 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/nagrazhdenie-1926014125.html
Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа
Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа - РИА Новости, 07.02.2024
Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа
Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году пройдет в два этапа в Сириусе и в Москве, говорится в сообщении Института... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:16
2024-02-07T19:23
культура
москва
институт развития интернета
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году пройдет в два этапа в Сириусе и в Москве, говорится в сообщении Института развития интернета (ИРИ). "Церемония награждения победителей главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдет в два дня", - говорится в сообщении. Всего на соискание наград было подано более тысячи социально ориентированных проектов разных форматов. Премия насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные. Первая часть премии пройдет 5 марта 2024 года в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. "ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. Мы видим, что талантов на рынке много, и Национальная премия интернет-контента – один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнерами премии. Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт", - отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, его слова приводятся в сообщении. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях.
https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html
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москва, институт развития интернета, россия
Культура, Москва, Институт развития интернета, Россия
Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа

Награждение победителей Национальной премии интернет-контента пройдет в 2 этапа

© Фото : пресс-служба ИРИНациональная премия интернет-контента ИРИ
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : пресс-служба ИРИ
Национальная премия интернет-контента ИРИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году пройдет в два этапа в Сириусе и в Москве, говорится в сообщении Института развития интернета (ИРИ).
"Церемония награждения победителей главной индустриальной премии России для создателей социально значимого интернет-контента в этом году пройдет в два дня", - говорится в сообщении.
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Всего на соискание наград было подано более тысячи социально ориентированных проектов разных форматов. Премия насчитывает более 30 номинаций, включая тематические и специальные.
Первая часть премии пройдет 5 марта 2024 года в Сириусе в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве.
"ИРИ всегда ищет и поддерживает авторов, которые будут развивать российскую индустрию. Мы видим, что талантов на рынке много, и Национальная премия интернет-контента – один из инструментов нашей поддержки, совместной с партнерами премии. Мы отмечаем и продвигаем тех, кто умеет создавать контент, сочетающий в себе социальную направленность и отклик у широкой аудитории, а не просто делать социальные проекты "в стол" или, наоборот, чисто коммерческий продукт", - отметил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, его слова приводятся в сообщении.
Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях.
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