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В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру - РИА Новости, 07.02.2024
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16:13 07.02.2024 (обновлено: 16:14 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/muzhchina-1925964658.html
В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру
В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру - РИА Новости, 07.02.2024
В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру
В Иркутске обнаженный мужчина в день своего рождения поджег автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:13
2024-02-07T16:14
происшествия
иркутск
иркутская область
иркутский район
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ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. В Иркутске обнаженный мужчина в день своего рождения поджег автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутске сотрудники полиции задержали обнаженного поджигателя в его день рождения. На видеосъемке видно, как мужчина, закутанный в простыню, пытается поджечь стол в офисном помещении, затем, обнажившись, бежит по улице и поджигает автомобиль. Также запечатлен момент задержания голого мужчины в магазине. "В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджег автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Березовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнаженный "пироман" посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели", - говорится в сообщении. Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пиромана гуляющим без одежды в одном из супермаркетов. При задержании он попытался оказать сопротивление. В отделении полиции пояснить произошедшее мужчина не смог.
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происшествия, иркутск, иркутская область, иркутский район
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Иркутский район
В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру

В Иркутске голый мужчина в день своего рождения поджег автомобиль и квартиру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 фев - РИА Новости. В Иркутске обнаженный мужчина в день своего рождения поджег автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске сотрудники полиции задержали обнаженного поджигателя в его день рождения. На видеосъемке видно, как мужчина, закутанный в простыню, пытается поджечь стол в офисном помещении, затем, обнажившись, бежит по улице и поджигает автомобиль. Также запечатлен момент задержания голого мужчины в магазине.
«
"В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджег автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Березовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнаженный "пироман" посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели", - говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пиромана гуляющим без одежды в одном из супермаркетов. При задержании он попытался оказать сопротивление. В отделении полиции пояснить произошедшее мужчина не смог.
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