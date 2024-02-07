https://ria.ru/20240207/musor-1926017107.html

Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет

Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет - РИА Новости, 07.02.2024

Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет

В этом году губернаторской программе по раздельному сбору отходов "Мегабак" исполнится пять лет. За это время в регионе открылось свыше 60 удобных площадок для... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:25

2024-02-07T19:25

2024-02-07T19:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В этом году губернаторской программе по раздельному сбору отходов "Мегабак" исполнится пять лет. За это время в регионе открылось свыше 60 удобных площадок для утилизации мусора. Об этом сообщил телеканал "360".Две площадки по раздельному сбору крупногабаритных отходов "Мегабак" расположены в Новых Химках и Сходне. Туда жители могут сдавать разные виды мусора – макулатуру, пластик, цветные металлы, покрышки от автомобилей. Самые активные участники программы могут получить денежное вознаграждение: за пластик – до 20 рублей за килограмм, за алюминий – 150 рублей, за медные изделия – до 600 рублей.В рамках развития программы "Мегабак" в Подмосковье планируется строительство дополнительных площадок в каждом округе региона. Сейчас в некоторых округах работают по две площадки: в Балашихе, Серпухове, Истре и Химках. Число площадок будет увеличиваться по запросам местных жителей.В Химках площадки "Мегабак" успешно работают уже четыре года. Они открыты по будням с 9:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00. Проект поддерживается инспекторами ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области и самими жителями, которые также следят за соответствием стандартам строительства площадок.Место для строительства новой площадки жители округа могут предложить самостоятельно, для этого нужно оставить заявку на сайте программы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)