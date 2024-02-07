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Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет - РИА Новости, 07.02.2024
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Новости Подмосковья
 
19:25 07.02.2024 (обновлено: 19:27 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/musor-1926017107.html
Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет
Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет - РИА Новости, 07.02.2024
Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет
В этом году губернаторской программе по раздельному сбору отходов "Мегабак" исполнится пять лет. За это время в регионе открылось свыше 60 удобных площадок для... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:25
2024-02-07T19:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В этом году губернаторской программе по раздельному сбору отходов "Мегабак" исполнится пять лет. За это время в регионе открылось свыше 60 удобных площадок для утилизации мусора. Об этом сообщил телеканал "360".Две площадки по раздельному сбору крупногабаритных отходов "Мегабак" расположены в Новых Химках и Сходне. Туда жители могут сдавать разные виды мусора – макулатуру, пластик, цветные металлы, покрышки от автомобилей. Самые активные участники программы могут получить денежное вознаграждение: за пластик – до 20 рублей за килограмм, за алюминий – 150 рублей, за медные изделия – до 600 рублей.В рамках развития программы "Мегабак" в Подмосковье планируется строительство дополнительных площадок в каждом округе региона. Сейчас в некоторых округах работают по две площадки: в Балашихе, Серпухове, Истре и Химках. Число площадок будет увеличиваться по запросам местных жителей.В Химках площадки "Мегабак" успешно работают уже четыре года. Они открыты по будням с 9:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00. Проект поддерживается инспекторами ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области и самими жителями, которые также следят за соответствием стандартам строительства площадок.Место для строительства новой площадки жители округа могут предложить самостоятельно, для этого нужно оставить заявку на сайте программы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 60 контейнерных площадок "Мегабак" открылось в МО за пять лет

© мегабак.рфКонтейнеры для раздельного сбора мусора
Контейнеры для раздельного сбора мусора
© мегабак.рф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В этом году губернаторской программе по раздельному сбору отходов "Мегабак" исполнится пять лет. За это время в регионе открылось свыше 60 удобных площадок для утилизации мусора. Об этом сообщил телеканал "360".
Две площадки по раздельному сбору крупногабаритных отходов "Мегабак" расположены в Новых Химках и Сходне. Туда жители могут сдавать разные виды мусора – макулатуру, пластик, цветные металлы, покрышки от автомобилей. Самые активные участники программы могут получить денежное вознаграждение: за пластик – до 20 рублей за килограмм, за алюминий – 150 рублей, за медные изделия – до 600 рублей.
В рамках развития программы "Мегабак" в Подмосковье планируется строительство дополнительных площадок в каждом округе региона. Сейчас в некоторых округах работают по две площадки: в Балашихе, Серпухове, Истре и Химках. Число площадок будет увеличиваться по запросам местных жителей.
В Химках площадки "Мегабак" успешно работают уже четыре года. Они открыты по будням с 9:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00. Проект поддерживается инспекторами ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области и самими жителями, которые также следят за соответствием стандартам строительства площадок.
Место для строительства новой площадки жители округа могут предложить самостоятельно, для этого нужно оставить заявку на сайте программы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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