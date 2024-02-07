https://ria.ru/20240207/msp-1925860688.html
В Москве в 2023 году создали порядка 180 тысяч субъектов МСП
В Москве в 2023 году создали порядка 180 тысяч субъектов МСП - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве в 2023 году создали порядка 180 тысяч субъектов МСП
Порядка 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было создано в прошлом году в Москве, на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:14
2024-02-07T10:14
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Порядка 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было создано в прошлом году в Москве, на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду. "Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы... Еще год-полтора назад было много беспокойства за судьбу этого сектора экономики, но сегодня очевидно – московское предпринимательство сумело успешно справиться с вызовами прошлых лет. На начало 2024 года в столице работало почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 180 тысяч были созданы в прошлом году", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что их вклад – порядка 976,7 миллиарда рублей налогов, или почти каждый четвертый рубль, поступивший в 2023 году в городской бюджет. В 2023 году количество юридических лиц в реестре МСП увеличилось на 2,3% – до 466 тысяч. "Но особенно заметно выросло число индивидуальных предпринимателей. Сразу на 11% - до 418,1 тысячи ИП. Увеличилось и количество наемных сотрудников, работающих у ИП – до 152,1 тысячи человек, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году", - рассказал Собянин. Он уточнил, что, как и ранее, наиболее массовый сектор ИП – торговля, в ней занято свыше 132,8 тысячи человек, или 31,8% предпринимателей. За ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность - 54,4 тысячи человек, далее – сфера недвижимости – 45,9 тысячи. В пятерку лидеров вошли также транспорт – в нем заняты 33,4 тысячи человек, и информация и связь – 31,4 тысячи человек, причем последняя отрасль за год подросла сразу на 6%. "Неплохо развиваются и другие отрасли, к примеру, более чем на 12% выросло количество индивидуальных предпринимателей, занятых в образовании, на 10% – в строительстве и на 7,2% – в гостиничном бизнесе и общепите", - добавил мэр.
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сергей собянин, москва, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Сергей Собянин, Москва, Твой бизнес – новости
В Москве в 2023 году создали порядка 180 тысяч субъектов МСП
Собянин: в Москве в 2023 году создали порядка 180 тысяч субъектов МСП
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Порядка 180 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было создано в прошлом году в Москве, на начало 2024 года их работало почти 885 тысяч, а число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 11% - до 418,1 тысячи, заявил
мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в среду.
"Частный бизнес играет незаменимую роль в жизни Москвы... Еще год-полтора назад было много беспокойства за судьбу этого сектора экономики, но сегодня очевидно – московское предпринимательство сумело успешно справиться с вызовами прошлых лет. На начало 2024 года в столице работало почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 180 тысяч были созданы в прошлом году", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что их вклад – порядка 976,7 миллиарда рублей налогов, или почти каждый четвертый рубль, поступивший в 2023 году в городской бюджет. В 2023 году количество юридических лиц в реестре МСП увеличилось на 2,3% – до 466 тысяч.
"Но особенно заметно выросло число индивидуальных предпринимателей. Сразу на 11% - до 418,1 тысячи ИП. Увеличилось и количество наемных сотрудников, работающих у ИП – до 152,1 тысячи человек, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году", - рассказал Собянин.
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Он уточнил, что, как и ранее, наиболее массовый сектор ИП – торговля, в ней занято свыше 132,8 тысячи человек, или 31,8% предпринимателей. За ним следует профессиональная, научная и техническая деятельность - 54,4 тысячи человек, далее – сфера недвижимости – 45,9 тысячи. В пятерку лидеров вошли также транспорт – в нем заняты 33,4 тысячи человек, и информация и связь – 31,4 тысячи человек, причем последняя отрасль за год подросла сразу на 6%.
"Неплохо развиваются и другие отрасли, к примеру, более чем на 12% выросло количество индивидуальных предпринимателей, занятых в образовании, на 10% – в строительстве и на 7,2% – в гостиничном бизнесе и общепите", - добавил мэр.